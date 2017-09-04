Акції від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує держателів карток до участі в спільній із Mastercard® акції та отримати шанс виграти один із 50 фітнес-трекерів Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC - спеціальної версії фітнес-браслета, яка підтримує безконтактну оплату.
Умови участі:
реєструйся на bilshe.mastercard.ua плати карткою Mastercard® обмінюй 10 балів на участь у розіграші Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.
Ідея Банк запрошує киян та гостей столиці до участі в культовому заході «Кураж Базар», що проходить в Національному експоцентрі України за адресою м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1, 19 павільйон.
Цими вихідними 10-11 жовтня 2020 року відвідайте Кураж та отримайте 15% знижки на вхідний квиток, розрахувавшись карткою Mastercard.
Як скористатися пропозицією:
З 10 по 11 жовтня завітати на Кураж. Сплатити за вхідний квиток карткою Mastercard та отримати 15% знижки. Деталі на сайті www.mastercard.ua
Ідея Банк запрошує клієнтів-держателів карток Visa, киян та гостей міста, взяти участь у маркетах Всі.Свої у жовтні.
Найочікуваніший маркет цієї осені! Маркет українського пальта 17–18 жовтня
100 українських виробників верхнього одягу займуть цілий поверх Десятинної, 12. У програмі: класичні моделі та трендовий оверсайз, пальта з кашеміру, шерсті та екошкіри, стримана колірна гама й кислотно-яскрава. Також на маркеті будуть представлені: взуття, сумки, білизна, прикраси та багато іншого теплого, комфортного та ідеального для цієї осені.
Дні українського пальта 17–18 жовтня обіцяють зробити вашу осінь ідеальною! Маркет кераміки 24–25 жовтня. Жовтневий маркет кераміки кличе в осінь.
Маркет кераміки 24–25 жовтня подарує справжню керамічну насолоду. Понад 30 українських брендів представлять свої вироби на Десятинній, 12. Буде багато керамічного посуду та декору, світильників, горщиків для квітів та інших домашніх радостей.
Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів карток Mastercard скористатися пропозицією та отримати 15%-знижку при покупці на Lamoda.ua, заплативши онлайн карткою Mastercard по помокоду EXTRA 15. Для отримання знижки необхідно: зайти на сайт lamoda.ua встановити фільтр «Тільки товари Lamoda» вибрати товари і додати їх до кошика під час оформлення замовлення ввести промо-код EXTRA15 в полі «Промокод», натиснути «Застосувати» вибрати спосіб оплати замовлення онлайн карткою Mastercard® і ввести дані для доставки
Ідея Банк оголошує про старт 22 жовтня акції для держателів кредитних карток. Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк проінформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR) із зазначенням номеру картки, яка візьме участь в акції. Суть пропозиції: Відсутня комісія за зняття готівки за рахунок кредитних коштів із кредитних карток Ідея Банку (як це передбачено чинними тарифами відповідно до умов Договору) Строк дії пропозиції: 22 жовтня - 30 листопада 2020 року включно. Користуйтеся можливістю зробити важливі осінні покупки готівкою, там де це потрібно та зручно! https://ideabank.ua/uk/news/akciya-viln ... kh-pokupok
Ідея Банк оголошує про старт 22 жовтня акції для держателів кредитних карток. Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR) із зазначенням номеру картки, яка візьме участь в акції. Суть пропозиції: Для участі в акції необхідно здійснити кредиткою щонайменше 10 оплат у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів. Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – від 50 разів і більше. 3агалом нарахування відбуватимуться:
10-19 оплат карткою – Cash-back 10% 20-29 оплат карткою – Cash-back 20% 30-39 оплат карткою – Cash-back 30% 40-49 оплат карткою – Cash-back 40% 50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50% Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування). Строк дії пропозиції: 22 жовтня - 30 листопада 2020 року включно. https://ideabank.ua/uk/news/akciya-maks ... -ce-realno
Ідея Банк оголошує про старт акції «Отримайте гроші на свята, а плед – у подарунок!»
Кожному новому клієнту, який оформить кредит готівкою «На старт», Ідея Банк подарує теплий та затишний плед для теплих емоцій в колі рідних на Новорічні свята.
Акція діє у всіх відділеннях банку та точках видачі кредитів Ідея Банку у період з 17.12 по 31.01.21.
Оксана Воробйова, начальник управління маркетингових комунікацій Ідея Банку, зазначила:
«Ми запустили кредит «На старт» зовсім нещодавно та вже відчуваємо неабиякий попит на нього. Насамперед тому, що він легкий: тут не передбачено жодних додаткових платежів, лише відсоткова ставка, яка, до речі, одна із найпривабливіших на ринку. Крім того, ми вирішили додати нашим клієнтам приємних емоцій та святкового настрою до Новорічних свят – і дарувати теплі подарунки - пледи. Ми раді, що можемо долучитися до створення новорічного настрою для наших нових клієнтів».
Кілька лайфхаків для нових клієнтів Ідея Банку, які спростять отримання коштів до свят:
Щоб уникнути черг на оформлення цього кредиту, краще замовити заздалегідь на сайті або за телефоном 35-53. А щоб отримати гроші по вже оформленій заявці, можна прийти у призначений час до відділення або замовити доставку кур’єром. Адже ми розуміємо, що під час карантину краще діяти дистанційно та залишатися вдома. Деталі кредиту «На старт»: до 30 000 грн, до 2-х років, реальна відсоткова ставка 63,21%. Подати онлайн-заявку на оформлення кредиту «На старт».
Детальніші умови акції – у доданому файлі "Правила проведення Новорічної акції - плед у подарунок " нижче.
Заряджайтеся святковим настроєм у містечку святкових розваг. А з карткою Mastercard цей настрій кращий на цілих 10%. Як скористатися пропозицією:
Із 18 грудня 2020 до 28 лютого 2021 відвідати Містечко зимових розваг біля Палацу «Україна» в м.Києві Розрахуватися карткою Mastercard Знижка поширюється на:
Вхідний квиток до ковзанки Вхідний квиток на гірку Вхідний квиток до резиденції Святого Миколая Послуги інструктора із катання Фудкорт Акція діє 18.12.2020-28.02.2021 за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська 103
Приємних Новорічних вражень із Ідея Банком та Mastercard!
Детальніше про умови акції - приєднаному файлі нижче "Official rules_Mastercard_10% discount".
Ідея Банк запрошує киян та гостей міста держателів карток Masterсard приєднатися до святкової акції Учасники зможуть під час Новорічних та Різдвяних свят насолодитися катанням на ковзанах і додатково отримати знижку 20% на розваги – при оплаті карткою Masterсard.
Скористатися пропозицією дуже просто:
Завітайте на Паркову ковзанку Платіть карткою Mastercard та отримайте знижку 20%
Знижка поширюється на:
Вхідний квиток на ковзанку Оренду ковзанів Послуги інструктора Акція діє - 25 грудня 2020 – 25 січня 2021 р. Участь зможуть взяти всі клієнти-держателі карток Masterсard
З Mastercard святковий дух Нового року та Різдва ще казковіший. Адже мінус 20% на все на Парковій ковзанці біля Арки Дружби Народів за адресою м. Київ, Володимирський узвіз, 2, Арка Дружби Народів. Деталі на сайті mastercard.ua