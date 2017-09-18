Акції від Ідея Банку

Додано: Чет 11 лют, 2021 10:17

В Ідея Банку триває про акція для діючих та нових клієнтів із можливістю здешевити обслуговування існуючих кредитів та отримати приємний подарунок у зимові дні - електрочайник .Так, клієнтів запрошують скористатися послугою перекредитування – оформити кредит «Зустрічна пропозиція».Фактично це новий кредит, який на вигідних умовах дає змогу погасити до 5 кредитів, які вже відкриті клієнтом в інших банках.Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень, термін - до 60 місяців.Реальна відсоткова ставка за кредитом "Зустрічна пропозиція" – від 52,18% до 77,84%.Така подарункова акція діє два місяці – з 1 лютого до 31 березня. Отримають чайник ті клієнти, які оформлять кредит "Зустрічна пропозиція" на суму від 40 тисяч гривень.У чому перевага перекредитуванняЕкономність. Основна причина для перекредитування – це більш вигідні умови. Завдяки йому можна суттєво зменшити щомісячний платіж за кредитами.Додаткові гроші. Необов'язково всю суму кредиту використовувати на погашення попередніх кредитів. Надлишок можна використовувати для власних поточних потреб. До того ж кредит можна погасити достроково.Зручність. Кредит "Зустрічна пропозиція" особливо зручний для тих, хто має кілька кредитів в інших банках. Адже всі платежі за цими кредитами об’єднуються в один. Відтак, не потрібно постійно слідкувати за термінами платежів за кредитами та щоразу перераховувати платежі на картки чи рахунки різних банків і, тим більше, приходити до відділення. Адже в Ідея Банку є можливість здійснювати платежі за кредитами онлайн.Отримати кредит "Зустрічна пропозиція" просто. Його можна оформити дистанційно, за телефоном 35-53 та 55-00 або прийти відразу у відділення.Якщо вам до вподоби оформлення онлайн – подайте заявку на тут сайті банку.Очікуйте на рішення щодо кредиту. Це триватиме менше 1 хвилини, а відповідь прийде в sms-повідомленні.Отримайте гроші. Оберіть найближче відділення, щоб підписати договір та отримати гроші або доставку вам зробить безкоштовно кур’єр "Ідея Банку".Правила отримання подарунку в акції містяться в приєднаному файлі нижче.Правила отримання подарунку_оформлення кредиту Зустрічна Пропозиція