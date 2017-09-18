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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:17

Акція! Електрочайник у подарунок при оформленні кредиту

В Ідея Банку триває про акція для діючих та нових клієнтів із можливістю здешевити обслуговування існуючих кредитів та отримати приємний подарунок у зимові дні - електрочайник .
Так, клієнтів запрошують скористатися послугою перекредитування – оформити кредит «Зустрічна пропозиція».
Фактично це новий кредит, який на вигідних умовах дає змогу погасити до 5 кредитів, які вже відкриті клієнтом в інших банках.
Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень, термін - до 60 місяців.
Реальна відсоткова ставка за кредитом "Зустрічна пропозиція" – від 52,18% до 77,84%.
Така подарункова акція діє два місяці – з 1 лютого до 31 березня. Отримають чайник ті клієнти, які оформлять кредит "Зустрічна пропозиція" на суму від 40 тисяч гривень.

У чому перевага перекредитування

Економність. Основна причина для перекредитування – це більш вигідні умови. Завдяки йому можна суттєво зменшити щомісячний платіж за кредитами.

Додаткові гроші. Необов'язково всю суму кредиту використовувати на погашення попередніх кредитів. Надлишок можна використовувати для власних поточних потреб. До того ж кредит можна погасити достроково.

Зручність. Кредит "Зустрічна пропозиція" особливо зручний для тих, хто має кілька кредитів в інших банках. Адже всі платежі за цими кредитами об’єднуються в один. Відтак, не потрібно постійно слідкувати за термінами платежів за кредитами та щоразу перераховувати платежі на картки чи рахунки різних банків і, тим більше, приходити до відділення. Адже в Ідея Банку є можливість здійснювати платежі за кредитами онлайн.

Отримати кредит "Зустрічна пропозиція" просто. Його можна оформити дистанційно, за телефоном 35-53 та 55-00 або прийти відразу у відділення.

Якщо вам до вподоби оформлення онлайн – подайте заявку на тут сайті банку.
Очікуйте на рішення щодо кредиту. Це триватиме менше 1 хвилини, а відповідь прийде в sms-повідомленні.

Отримайте гроші. Оберіть найближче відділення, щоб підписати договір та отримати гроші або доставку вам зробить безкоштовно кур’єр "Ідея Банку".

Правила отримання подарунку в акції містяться в приєднаному файлі нижче.

Правила отримання подарунку_оформлення кредиту Зустрічна Пропозиція

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-elek ... ropoziciya
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 21:35

Акція «Безкоштовне зняття готівки з кредитки»

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche White, Card Blanche Online та ко-бренд карток «Подорожник».
Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або телефоном (IVR) із зазначенням номеру картки, яка візьме участь в акції.

Відповідно до умов акції, за рахунками держателів кредитних карток Card Blanche White, Card Blanche Online та ко-бренд карток «Подорожник», за якими протягом періоду акції було зняття готівки за рахунок кредитних коштів, і така операція була відображена за рахунком у період дії акції, не утримується комісія за видачу кредитних коштів (як це передбачено чинними тарифами по картці в рамках Договору).

Строк дії акції – з 02.03.2021 до 13.04.2021 (включно).
Користуйтеся можливістю отримати готівку без комісії - розраховуйтеся так, як зручно і там, де зручно!
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... zkoshtovne
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 21:38

Акція! «Cash-back 50% – це реально»

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche Blue.
Клієнтів банку, які зможуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або телефоном (IVR).
Для участі в акції клієнтам необхідно оплатити карткою Card Blanche Blue щонайменше 10 операцій розрахунку у магазинах та/або в Інтернет за рахунок кредитних коштів.
Для того, щоб отримати максимальний Cash-back, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – більш як 50 разів.

3агалом нарахування відбуватимуться:

10-19 оплат карткою – Cash-back 10%
20-29 оплат карткою – Cash-back 20%
30-39 оплат карткою – Cash-back 30%
40-49 оплат карткою – Cash-back 40%
50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50%
Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування).
Строк дії акції – з 02.03.2021р. до 13.04.2021р. (включно).
Скористайтеся можливістю насолодитися покупками та отримати додаткову приємну вигоду!
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... tisya-do-1
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 10:54

Акція! Знижка до 99% на першу поїздку на таксі Uklon

Ідея Банк бере участь в акції міжнародної платіжної системи Mastercard та сервісу таксі Uklon.
Умови акції – для нових користувачів сервісу Uklon.

Для участі необхідно:

Завантажити додаток Uklon на свій смартфон або зареєструватися на веб-сайті сервісу «Уклон»
Додати картку Mastercard від Ідея Банку як спосіб оплати
Замовити поїздку в Uklon та оберіть спосіб оплати карткою Mastercard
Отримати гарантований промокод на драйвову знижку до 99 % на першу поїздку за умови оплати карткою Mastercard.
Знижка буде застосована автоматично під час замовлення авто.
Акція триває до 18.04.2021 включно, пропозицією можна скористатись лише один раз, знижка не додається та не застосовується паралельно з іншими акціями та пропозиціями.

Детальні умови акції – в доданому нижче файлі Official Rules Mastercard Uklon 99%.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-zniz ... -vid-ideya
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 10:04

Акція! Плати картками Masterсard® від Idea Bank

Ідея Банк пропонує долучитися до спільної із міжнародною платіжною системою Mastercard® та сервісом доставки Glovo.
Акція діє з 15.03 до 15.06.2021 включно в зоні покриття сервісу Glovo

Як скористатися пропозицією:

Мати діючу картку Mastercard та зареєструвати її в мобільному додатку Glovo;
Здійснити за допомогою картки онлайн-оплату за підписку на сервіс Glovo Prime через мобільний додаток Glovо (199 грн на 30 днів);
Ви автоматично стаєте учасником розіграшу промокодів Glovo на 500 і 2000 грн;
Загалом під час акції буде розіграно 60 промокодів на 500 грн. та 12 промокодів на 2000 грн.
Визначення Переможців відбуватиметься:
29.03.2021 (враховуються транзакції 15.03.2021 – 28.03.2021)
12.04.2021 (враховуються транзакції 29.03.2021 – 12.04.2021)
10.05.2021 (враховуються транзакції 13.04.2021 – 10.05.2021)
24.05.2021 (враховуються транзакції 11.05.2021 – 23.05.2021)
31.05.2021 (враховуються транзакції 24.05.2021 – 31.05.2021)
15.06.2021 (враховуються транзакції 01.06.2021 – 15.06.2021)

Щоб отримати смачненьке – платіть онлайн карткою Mastercard® за замовлення у Glovo.

А щоб отримати безлімітну кількість безкоштовних доставок – оформте підписку Glovo Prime.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-plat ... -podarunki
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:59

Акція! Вигравайте винні набори та сертифікати!

Ідея Банк запрошує клієнтів приєднатися до спільної із міжнародною платіжною системою Mastercard акції та виграти приємні подарунки для справжніх гурманів.

Як скористатися пропозицією:
• Бути зареєстрованим на сайті bilshe.mastercard.ua (реєстрація щонайменше однієї картки Mastercard)
• Здійснювати розрахунки карткою Mastercard та накопичувати бали (механіка накопичення балів зазначені за посиланням);
• Обміняти 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші. Чим більше балів обмінюєте, тим вищі шанси на виграш;
• Розігруються винні набори та сертифікати на онлайн-курс «Подорож винами Європи».

Акція триває до 20.04.2021.

Скористайтеся можливістю виграти один із двадцяти комплексних подарунків, кожен з яких містить: винний набір Xiaomi, набір келихів для вина та сертифікат на онлайн-курс «Подорож винами Європи».
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-vigr ... v-programi
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:36

Акція «Cash-back 50% – це реально»

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche Blue.
Клієнтів банку, які зможуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR).
Для участі в акції клієнтам необхідно оплатити карткою Card Blanche Blue щонайменше 10 операцій розрахунку у магазинах та/або в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів.
Для того, щоб отримати максимальний кешбек, потрібно розрахуватися кредитними коштами на картці – більш як 50 разів.

3агалом нарахування відбуватимуться:

10-19 оплат карткою – Cash-back 10%
20-29 оплат карткою – Cash-back 20%
30-39 оплат карткою – Cash-back 30%
40-49 оплат карткою – Cash-back 40%
50 шт. і більше оплат карткою – Cash-back 50%
Максимальний Cash-back – 1000 грн (до оподаткування).
Строк дії акції – 14.04.2021 - 31.05.2021 (включно).
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... tisya-do-2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:38

Акція «Безкоштовне зняття готівки з кредитки»

Ідея Банк оголошує про старт акції для держателів карток Card Blanche White, Card Blanche Online та ко-бренд карток «Подорожник».
Клієнтів банку, які можуть взяти учать в акції, банк інформує, відправивши повідомлення в Viber, SMS або по телефону (IVR) із зазначенням номеру картки, яка візьме участь в акції.

Відповідно до умов акції, за рахунками держателів кредитних карток Card Blanche White, Card Blanche Online та ко-бренд карток «Подорожник», за якими протягом періоду акції було зняття готівки за рахунок кредитних коштів, і така операція була відображена за рахунком у період дії акції, не утримується комісія за видачу кредитних коштів (як це передбачено чинними тарифами по картці в рамках Договору).

Строк дії акції – 14.04.2021 - 31.05.2021 (включно).
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... oshtovne-0
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