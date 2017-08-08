Акції від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує клієнтів долучитися до партнерської акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та мережею супермаркетів «АТБ» та отримати можливість безкоштовної доставки придбаних товарів.
Як скористатися пропозицією:
переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ - zakaz.atbmarket.com; обирайте товари на суму від 500 грн та вагою до 15 кг; сплачуйте замовлення карткою Mastercard®; отримуйте безкоштовну доставку*. *Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.
Ідея Банк запрошує взяти участь у спільній акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та мережею супермаркетів «Сільпо» та скористатися можливістю порадувати свою малечу додатковими Мавчиками із анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».
Платіть карткою Mastercard у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додаткового Мавчика!
Як скористатися пропозицією:
купуйте товари одним чеком на суму від 149 грн в мережі супермаркетів «Сільпо», делікатес-маркетах «Le Silpo» або в додатку «Сільпо»; платіть карткою Mastercard й отримайте додаткового Мавчика за кожні 149 грн у чеку при оплаті карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard; Мавчики - це чарівні герої захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня». Разом із малечею збирайте колекцію Мавчиків, поринайте у казку з ar-чарами, ворожіть на рунах, товаришуте із пухнастиками та подорожуйте із мешканцями лісу.
І нехай руна чотирьох стихій оберігає ваші безконтактні оплати!
Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 у всій мережі супермаркетів «Сільпо». Деталі на mastercard.ua та silpo.ua
Акція діє в супермаркетах «Сільпо» згідно з адресною програмою місць проведення акції, розміщеною на сайті silpo.ua Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятися від розміщеного в рекламних матеріалах. За кожні 149,00 грн (крім винятків, зазначених в офіційних правилах акції), витрачених на купівлю товарів протягом періоду акції в місцях проведення акції, особа отримує можливість придбати 1 Мавчик за 2,99 грн у тому самому чеку. Також 1 або декілька додаткових Мавчиків можна придбати за купівлю товарів партнерів акції (за наявності) без обмеження суми покупки за 2,99 грн кожен. Крім того, покупець отримує можливість придбати ще 1 додатковий Мавчик за 2,99 грн за оплату платіжною карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard під час купівлі товарів на суму 149 грн. Більш детальна інформація – на сайті silpo.ua або за телефоном 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).
Ідея Банк запрошує нових клієнтів скористатися послугами банку та розмістити кошти на депозиті «На Старт» та скористатися можливістю отримати подарунок .
Оформити депозит в Ідея Банку – просто:
Обрати найзручніше відділення Ідея Банку та залишити заявку на сайті Завітати до відділення, маючи при собі паспорт та ІНН. Відкрити рахунок та розмістити депозит Одним із перших отримати подарунок – повербанк або парасольку.
Умови спеціальної пропозиції депозиту «На Старт» в Ідея Банку:
Процентна ставка - 10,5% річних Строк депозиту – 3 місяці Сума депозиту - від 50 000 до 100 000 грн Валюта вкладу – гривня Спеціальна пропозиція щодо подарунків триває з 07 червня до 31 липня 2021 у всіх відділеннях Ідея Банку. Детальні умови отримання подарунків – у розміщеному нижче на цій сторінці файлі «Правила отримання подарунку по депозиту На старт_06_07.2021» https://ideabank.ua/uk/news/priemni-pod ... u-na-start
Ідея Банк запрошує нових клієнтів скористатися послугами банку та реалізувати власні плани, отримавши фінансування від Ідея Банку в партнерській мережі NFS (NFS - new finance service) Ваші ідеї для фінансування від 75 тис грн – наші подарунки для вас: саме до речі напередодні відпусток буде наш пляжний рушник.
Для участі в програмі подарунків отримання потрібно:
Обрати найзручніше відділення NFS та залишити заявку на сайті Отримати рішення по кредиту у СМС-повідомленні Проговорити деталі щодо кредиту із консультантом, який зателефонує після позитивного рішення Завітати до відділення NFS, маючи при собі паспорт та ІНН Відкрити рахунок та отримати кошти – від 75 тис. грн Зафіксувати графік платежів за кредитом Одним із перших отримати подарунок – пляжний рушник. https://ideabank.ua/uk/news/podarunki-d ... artnerskiy