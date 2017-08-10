Акції від Ідея Банку

Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:14

Ідея Банк запрошує взяти участь у спільній акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та мережею супермаркетів «Сільпо» та скористатися можливістю порадувати свою малечу додатковими Мавчиками із анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».Платіть карткою Mastercard у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додаткового Мавчика!Як скористатися пропозицією:купуйте товари одним чеком на суму від 149 грн в мережі супермаркетів «Сільпо», делікатес-маркетах «Le Silpo» або в додатку «Сільпо»;платіть карткою Mastercard й отримайте додаткового Мавчика за кожні 149 грн у чеку при оплаті карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard;Мавчики - це чарівні герої захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».Разом із малечею збирайте колекцію Мавчиків, поринайте у казку з ar-чарами, ворожіть на рунах, товаришуте із пухнастиками та подорожуйте із мешканцями лісу.І нехай руна чотирьох стихій оберігає ваші безконтактні оплати!Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 у всій мережі супермаркетів «Сільпо».Деталі на mastercard.ua та silpo.uaАкція діє в супермаркетах «Сільпо» згідно з адресною програмою місць проведення акції, розміщеною на сайті silpo.ua Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятися від розміщеного в рекламних матеріалах. За кожні 149,00 грн (крім винятків, зазначених в офіційних правилах акції), витрачених на купівлю товарів протягом періоду акції в місцях проведення акції, особа отримує можливість придбати 1 Мавчик за 2,99 грн у тому самому чеку. Також 1 або декілька додаткових Мавчиків можна придбати за купівлю товарів партнерів акції (за наявності) без обмеження суми покупки за 2,99 грн кожен. Крім того, покупець отримує можливість придбати ще 1 додатковий Мавчик за 2,99 грн за оплату платіжною карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard під час купівлі товарів на суму 149 грн. Більш детальна інформація – на сайті silpo.ua або за телефоном 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).