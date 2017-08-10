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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 09:49

Акція! Безкоштовна доставка онлайн-покупок із АТБ

Ідея Банк запрошує клієнтів долучитися до партнерської акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та мережею супермаркетів «АТБ» та отримати можливість безкоштовної доставки придбаних товарів.

Як скористатися пропозицією:

переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ - zakaz.atbmarket.com;
обирайте товари на суму від 500 грн та вагою до 15 кг;
сплачуйте замовлення карткою Mastercard®;
отримуйте безкоштовну доставку*.
*Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.

Строк дії акції: 10.05 по 10.06.2021
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:14

Акція! Сплачуйте за покупки в «Сільпо»

Ідея Банк запрошує взяти участь у спільній акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та мережею супермаркетів «Сільпо» та скористатися можливістю порадувати свою малечу додатковими Мавчиками із анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Платіть карткою Mastercard у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додаткового Мавчика!

Як скористатися пропозицією:

купуйте товари одним чеком на суму від 149 грн в мережі супермаркетів «Сільпо», делікатес-маркетах «Le Silpo» або в додатку «Сільпо»;
платіть карткою Mastercard й отримайте додаткового Мавчика за кожні 149 грн у чеку при оплаті карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard;
Мавчики - це чарівні герої захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».
Разом із малечею збирайте колекцію Мавчиків, поринайте у казку з ar-чарами, ворожіть на рунах, товаришуте із пухнастиками та подорожуйте із мешканцями лісу.

І нехай руна чотирьох стихій оберігає ваші безконтактні оплати!

Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 у всій мережі супермаркетів «Сільпо».
Деталі на mastercard.ua та silpo.ua

Акція діє в супермаркетах «Сільпо» згідно з адресною програмою місць проведення акції, розміщеною на сайті silpo.ua Зовнішній вигляд акційного товару може відрізнятися від розміщеного в рекламних матеріалах. За кожні 149,00 грн (крім винятків, зазначених в офіційних правилах акції), витрачених на купівлю товарів протягом періоду акції в місцях проведення акції, особа отримує можливість придбати 1 Мавчик за 2,99 грн у тому самому чеку. Також 1 або декілька додаткових Мавчиків можна придбати за купівлю товарів партнерів акції (за наявності) без обмеження суми покупки за 2,99 грн кожен. Крім того, покупець отримує можливість придбати ще 1 додатковий Мавчик за 2,99 грн за оплату платіжною карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard під час купівлі товарів на суму 149 грн. Більш детальна інформація – на сайті silpo.ua або за телефоном 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-spla ... ekcionuyte
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:17

Приємні подарунки від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує нових клієнтів скористатися послугами банку та розмістити кошти на депозиті «На Старт» та скористатися можливістю отримати подарунок .

Оформити депозит в Ідея Банку – просто:

Обрати найзручніше відділення Ідея Банку та залишити заявку на сайті
Завітати до відділення, маючи при собі паспорт та ІНН.
Відкрити рахунок та розмістити депозит
Одним із перших отримати подарунок – повербанк або парасольку.

Умови спеціальної пропозиції депозиту «На Старт» в Ідея Банку:

Процентна ставка - 10,5% річних
Строк депозиту – 3 місяці
Сума депозиту - від 50 000 до 100 000 грн
Валюта вкладу – гривня
Спеціальна пропозиція щодо подарунків триває з 07 червня до 31 липня 2021 у всіх відділеннях Ідея Банку.
Детальні умови отримання подарунків – у розміщеному нижче на цій сторінці файлі «Правила отримання подарунку по депозиту На старт_06_07.2021»
https://ideabank.ua/uk/news/priemni-pod ... u-na-start
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:03

Подарунки для нових клієнтів

Ідея Банк запрошує нових клієнтів скористатися послугами банку та реалізувати власні плани, отримавши фінансування від Ідея Банку в партнерській мережі NFS (NFS - new finance service)
Ваші ідеї для фінансування від 75 тис грн – наші подарунки для вас: саме до речі напередодні відпусток буде наш пляжний рушник.

Для участі в програмі подарунків отримання потрібно:

Обрати найзручніше відділення NFS та залишити заявку на сайті
Отримати рішення по кредиту у СМС-повідомленні
Проговорити деталі щодо кредиту із консультантом, який зателефонує після позитивного рішення
Завітати до відділення NFS, маючи при собі паспорт та ІНН
Відкрити рахунок та отримати кошти – від 75 тис. грн
Зафіксувати графік платежів за кредитом
Одним із перших отримати подарунок – пляжний рушник.
https://ideabank.ua/uk/news/podarunki-d ... artnerskiy
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:32

Акція! Сплачуйте за посилки в додатку Нова Пошта

Сплачуйте за посилки в додатку Нова Пошта та скористайтеся шансом отримати сертифікати Giftmall
Ідея Банк запрошує клієнтів приєднатися до партнерської акції із міжнародною платіжною системою Mastercard та поштовим оператором Нова Пошта.

За автосписання в мобільному додатку Нова Пошта з Mastercard є шанс отримати крутезні подарунки – сертифікати Giftmall на 500 гривень та грилі Tefal.

Як взяти участь:

Завантажте додаток Нова Пошта, якщо досі ним не користуєтесь;
У розділі «Банківські картки» додайте свою картку Mastercard®;
Вкажіть основною картку Mastecard, натиснувши на чекбокс, а під час отримання відправлення у відділенні Нова пошта використовуйте автоматичне списання оплати з картки;
На сторінці online.novaposhta.ua зареєструйте накладну, просто заповнивши спеціальну форму;
Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарункових сертифікатів від Giftmall номіналом 500 грн або гриля.
Акція діє з 15.06.2021 по 15.08.2021 включно
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-spla ... m-otrimati
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:56

Акція! Оплачуйте безконтактно картками Mastercard

Ідея Банк запрошує клієнтів до участі у фестивальних розвагах Аtlas Weekend 2021 та скористатися можливістю отримати приємні знижки й подарунки за безконтактні розрахунки картами Mastercard.

Найулюбленіші артисти України та світу, безмежні розваги, а також смачний фудкорт зі знижкою! Все це на найбільшому фестивалі Східної Європи – Atlas Weekend 2021.

Із 05 липня 2021 р. по 11 липня 2021 р. платіть безконтактно карткою Mastercard® на фудкортах Atlas Weekend та отримайте автоматичну знижку 20%.

Як скористатися пропозицією?

Мати картку Mastercard®, емітовану будь-яким банком України;
Сплатити безконтактно карткою Masterсard® на фудкорті Atlas Weekend;
Отримати гарантовано знижку 20 % на їжу та безалкогольні напої.
Подаруйте собі драйвовий настрій зі знижками від Masterсard!

У будь-який із днів Atlas Weekend 2021 розраховуйтеся на фестивалі карткою Mastercard® на суму 400 грн і більше, і без подарунка не залишитеся!
Щоб отримати свій гарантований подарунок від Mastercard® на Atlas Weekend 2021:

Зареєструйте свою картку на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли це зробити;
У будь-який день фестивалю розрахуйтеся зареєстрованою карткою у торговельних точках фестивалю за їжу та/або напої на суму 400 гривень і більше;
Візьміть чек та обміняйте його на свій гарантований подарунок;
Так можна робити щодня!

Розраховуйтеся на суму від 500 грн на території Atlas Weekend, реєструйтеся на сайті bilshe.mastercrad.ua та отримуйте можливість піднятися на повітряній кулі
Умови участі прості:

Зареєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли цього зробити;
Розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму 500 грн і більше в день, коли хотіли б піднятися на кулі;
Прийдіть до зони з повітряною кулею.
Один чек дає можливість піднятися на кулі 1 людині 1 раз на день фестивалю. Ця пропозиція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих будь-яким банком України, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua.

Вказані акції діють з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-opla ... ekend-2021
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:58

Крутіть колесо сюрпризів на bilshe.mastercard.ua

Ідея Банк запрошує своїх клієнтів – держателів карток Masterсard® скористатися можливістю та виграти приємні подарунки на колесі сюрпризів від bilshe.mastercard.ua.

Як взяти участь у розіграші подарунків:
1. Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше на bilshe.mastercard.ua
2. Додайте картку Mastercard® у свій профіль.
3. Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard.
4. Крутіть колесо сюрпризів до 3 разів на день та отримуйте гарантовані подарунки. Кожен оберт = 10 балів.

Акція діє з 07.07.2021 р. по 28.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.

Серед цінних та приємних подарунків на колесі сюрпризів:

iPhone 12 Pro щодня
Грошові Сертифікати від Сільпо, Fishka, АЛЛО, Uklon, ОККО
Безкоштовна доставка від Justin
Сертифікат на 50 000 грн від Фокстрот
Сертифікати на 3 500 грн від Lamoda
Знижки від ОККО, Lamoda, Сушия
Garage Sale – новий сектор, в якому розігруються подарунки з попередніх промо (від невеликої техніки, автотоварів і дитячих подарунків до квадрокоптера). Це буде Сюрпризний сектор і кожному, хто його «викрутить», прийде СМС із інфо про те, який саме подарунок він отримує.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-krut ... i-ostanniy
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