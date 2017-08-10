Акції від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує клієнтів держателів карток Mastercard скористатися партнерською акцією міжнародної платіжної системи Mastercard, логістичної компанії Justin та маркетплейсу OLX
Як скористатися пропозицією:
Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль Виберіть товари для оплати й оплатіть онлайн карткою Mastercard Отримайте OLX Доставка із Justin безкоштовно Акція діє із 19.07.2021 до 15.08.2021 на території України за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
Ідея Банк пропонує клієнтам-держателям преміальних карток Mastercard Platinum, а саме Brown та Brown Travel, які подорожують літаком, безкоштовно скористатися сервісом ПЛР-тестування на COVID-19 від Mastercard в аеропорту «Бориспіль». Лабораторії в аеропортах проводять тести ПЦР на коронавірус для приїжджаючих в Україну - для зняття самоізоляції та для виїжджаючих з України з аеропорту «Бориспіль» в країни, які вимагають тест ПЛР. Для держателів карток Mastercard Brown та Brown Travel від Ідея Банку ці можливості відтепер також доступні. https://ideabank.ua/uk/news/klienti-ide ... proyti-plr
Із нагоди 32-ї річниці із дня свого заснування Ідея Банк приготував акційні подарунки для клієнтів. Так, для клієнтів фізичних осіб, які оформлять один із депозитів «Дохідний», «Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний+» банк пропонує +1% до базових ставок. Акційними умовами можуть скористатися і діючі, і нові клієнти. Основні умови акційних пропозицій:
Термін вкладу – 6,12 місяців; Оформити можна у відділенні та інтернет-банку - депозити «Класичний» та «Дохідний» Мінімальна та максимальна сума вкладу – згідно з умовами вкладів «Дохідний»«Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний+» Валюта вкладу – гривня; Виплата відсотків - щомісячно або в кінці терміну; Можливість поповнення та автоматична пролонгація - згідно з умовами вкладів «Дохідний», «Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний» Крім того, до святкової акції можуть долучитися також фізичні особи-підприємці та отримати свої святкові +1% до базових відсоткових ставок в гривні за вкладами «Класичний» та «Класичний +»
Ідея Банк святкує своє 32-річчя із дня заснування та пропонує новим клієнтам, котрі оформляють кредит готівкою «На старт», приємні подарунки.
Оформити кредит в Ідея Банку – просто: Обрати найзручніше відділення Ідея Банку та залишити заявку на сайті Завітати до відділення, маючи при собі паспорт та ІНН. Відкрити рахунок та оформити кредит Одним із перших отримати подарунок – пляжний рушник.
Акційна пропозиція діє для клієнтів, які оформили кредит від 30 тыс. грн. Строк дії акції - 01.09-30.09.2021