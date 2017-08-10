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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:59

Акція! За оплати картками Mastercard від Ідея Банку на OLX

Ідея Банк запрошує клієнтів держателів карток Mastercard скористатися партнерською акцією міжнародної платіжної системи Mastercard, логістичної компанії Justin та маркетплейсу OLX

Як скористатися пропозицією:

Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль
Виберіть товари для оплати й оплатіть онлайн карткою Mastercard
Отримайте OLX Доставка із Justin безкоштовно
Акція діє із 19.07.2021 до 15.08.2021 на території України за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:27

Безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропорті

Ідея Банк пропонує клієнтам-держателям преміальних карток Mastercard Platinum, а саме Brown та Brown Travel, які подорожують літаком, безкоштовно скористатися сервісом ПЛР-тестування на COVID-19 від Mastercard в аеропорту «Бориспіль».
Лабораторії в аеропортах проводять тести ПЦР на коронавірус для приїжджаючих в Україну - для зняття самоізоляції та для виїжджаючих з України з аеропорту «Бориспіль» в країни, які вимагають тест ПЛР.
Для держателів карток Mastercard Brown та Brown Travel від Ідея Банку ці можливості відтепер також доступні.
https://ideabank.ua/uk/news/klienti-ide ... proyti-plr
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50

Ідея Банк пропонує до свого 32-річчя +1%

Із нагоди 32-ї річниці із дня свого заснування Ідея Банк приготував акційні подарунки для клієнтів.
Так, для клієнтів фізичних осіб, які оформлять один із депозитів «Дохідний», «Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний+» банк пропонує +1% до базових ставок.
Акційними умовами можуть скористатися і діючі, і нові клієнти.
Основні умови акційних пропозицій:

Термін вкладу – 6,12 місяців;
Оформити можна у відділенні та інтернет-банку - депозити «Класичний» та «Дохідний»
Мінімальна та максимальна сума вкладу – згідно з умовами вкладів «Дохідний»«Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний+»
Валюта вкладу – гривня;
Виплата відсотків - щомісячно або в кінці терміну;
Можливість поповнення та автоматична пролонгація - згідно з умовами вкладів «Дохідний», «Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний»
Крім того, до святкової акції можуть долучитися також фізичні особи-підприємці та отримати свої святкові +1% до базових відсоткових ставок в гривні за вкладами «Класичний» та «Класичний +»

Строк дії пропозиції до 30 вересня 2021 року включно.
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-idey ... i-vkladami
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Вів 07 вер, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:52

Подарунки для нових клієнтів до 32-річчя Ідея Банку

Ідея Банк святкує своє 32-річчя із дня заснування та пропонує новим клієнтам, котрі оформляють кредит готівкою «На старт», приємні подарунки.

Оформити кредит в Ідея Банку – просто:
Обрати найзручніше відділення Ідея Банку та залишити заявку на сайті
Завітати до відділення, маючи при собі паспорт та ІНН.
Відкрити рахунок та оформити кредит
Одним із перших отримати подарунок – пляжний рушник.

Акційна пропозиція діє для клієнтів, які оформили кредит від 30 тыс. грн.
Строк дії акції - 01.09-30.09.2021

Істотні умови кредиту готівкою «На старт»:
до 50 000 грн
від 1 до 2-х років
реальна відсоткова ставка до 64%
https://ideabank.ua/ru/cash-credit/kredit-na-start
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Повідомлень: 2274
З нами з: 01.09.17
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