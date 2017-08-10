Акції від Ідея Банку

Ідея Банк запрошує клієнтів держателів карток Mastercard скористатися партнерською акцією міжнародної платіжної системи Mastercard, логістичної компанії Justin та маркетплейсу OLX
Як скористатися пропозицією:
Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль Виберіть товари для оплати й оплатіть онлайн карткою Mastercard Отримайте OLX Доставка із Justin безкоштовно Акція діє із 19.07.2021 до 15.08.2021 на території України за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
Ідея Банк пропонує клієнтам-держателям преміальних карток Mastercard Platinum, а саме Brown та Brown Travel, які подорожують літаком, безкоштовно скористатися сервісом ПЛР-тестування на COVID-19 від Mastercard в аеропорту «Бориспіль». Лабораторії в аеропортах проводять тести ПЦР на коронавірус для приїжджаючих в Україну - для зняття самоізоляції та для виїжджаючих з України з аеропорту «Бориспіль» в країни, які вимагають тест ПЛР. Для держателів карток Mastercard Brown та Brown Travel від Ідея Банку ці можливості відтепер також доступні. https://ideabank.ua/uk/news/klienti-ide ... proyti-plr
Із нагоди 32-ї річниці із дня свого заснування Ідея Банк приготував акційні подарунки для клієнтів. Так, для клієнтів фізичних осіб, які оформлять один із депозитів «Дохідний», «Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний+» банк пропонує +1% до базових ставок. Акційними умовами можуть скористатися і діючі, і нові клієнти. Основні умови акційних пропозицій:
Термін вкладу – 6,12 місяців; Оформити можна у відділенні та інтернет-банку - депозити «Класичний» та «Дохідний» Мінімальна та максимальна сума вкладу – згідно з умовами вкладів «Дохідний»«Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний+» Валюта вкладу – гривня; Виплата відсотків - щомісячно або в кінці терміну; Можливість поповнення та автоматична пролонгація - згідно з умовами вкладів «Дохідний», «Класичний», «Безпечний+1» та «Пенсійний» Крім того, до святкової акції можуть долучитися також фізичні особи-підприємці та отримати свої святкові +1% до базових відсоткових ставок в гривні за вкладами «Класичний» та «Класичний +»
Ідея Банк святкує своє 32-річчя із дня заснування та пропонує новим клієнтам, котрі оформляють кредит готівкою «На старт», приємні подарунки.
Оформити кредит в Ідея Банку – просто: Обрати найзручніше відділення Ідея Банку та залишити заявку на сайті Завітати до відділення, маючи при собі паспорт та ІНН. Відкрити рахунок та оформити кредит Одним із перших отримати подарунок – пляжний рушник.
Акційна пропозиція діє для клієнтів, які оформили кредит від 30 тыс. грн. Строк дії акції - 01.09-30.09.2021
Отримуйте до 10 разів більше балів за оплату в онлайн-магазині shop.fora.ua картками Mastercard від Ідея Банку Ця новина для ще початківців та вже пристрасних онлайн-шоперів, котрі люблять смачно та з комфортом приготувати вдома. Оплачуйте покупки карткою Mastercard® в онлайн-магазині shop.fora.ua та отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club. Як взяти участь у акції:
Переконайтесь, що у вас є платіжна картка Mastercard і ви є учасником програми лояльності Фора club. Оберіть товари на shop.fora.ua та оплатіть покупки карткою Mastercard на сайті. Отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club. Акція діє із 15.09.2021 р. до 15.10.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://ideabank.ua/uk/news/akciya-otri ... a-kartkami
Ідея Банк пропонує скористатися можливістю зекономити час та кошти, купуючи необхідне на щодень в інтернет-магазині АТБ на zakaz.atbmarket.com та сплачуючи за покупки картками Mastercard від Ідея Банку Як скористатись пропозицією
На сайті zakaz.atbmarket.com оберіть товари на суму від 300 грн і вагою до 15 кг. Оплатіть замовлення карткою Mastercard. Очікуйте на безкоштовну доставку замовлення, але не більше ніж одну доставку на день. Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 13.09.2021 р. по 30.09.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка замовлення можлива один раз на день. https://ideabank.ua/uk/news/akciya-spla ... ini-atb-ta
Ідея Банк пропонує клієнтам держателям карток Brown і Brown Travel скористатися партнерською послугою Mastercard та зробити швидкий антиген тест по прильоту в аеропортах Бориспіль, Одеса і Харків.
Антиген тест займає менше часу і є не менш високоінформативним, ніж класичний ПЛР-тест і має низку переваг:
Результат клієнт отримує на пошту протягом 15 хвилин після здачі тесту; Вже через 3 години для пасажири, які пройшли тест і отримали негативний результат, буде скасований режим самоізоляції.
Щоб скористатися послугою, потрібно:
Оформити запит на стійці тестування лабораторії по прильоту Пред'явити карту Mastercard співробітнику сервісу і здати тест на визначення антигену на COVID-19 Чекати результати антиген-тесту на електронну пошту і в додатку «Дій вдома» Термін дії пропозиції 27.09.21 - 31.12.21
Сервіс ПЛР-тестування по прильоту, котрий Mastercard надавав раніше, з 27 вересня не буде доступний, і клієнти зможуть здавати антиген тест.
З радістю повідомляємо: 13 жовтня 2021 року було проведено розіграш призів 1-го етапу акції «Тепла осінь з O.Bank».
Період проведення акції з 10.09.2021 по 10.11.2021.
Щасливими власниками призів у першому етапі стали:
Касьян Надія Федорівна з села Тахтаулове на Полтавщині; приз – телевізор; Купер Іван Миколайович з міста Івано-Франківськ; приз – мобільний телефон; Василенко Євген Євгенович з міста Одеса; приз – робот-порохотяг.
Нагадуємо, що за умовами акції у другому етапі також будуть розігруватися призи (телевізор, мобільний телефон, робот-порохотяг).
Умови участі в акції для нових користувачів O.Bank максимально прості: потрібно активувати додаток O.Bank у період з 10 жовтня 2021 року по 10 листопада 2021.