Акції від Ідея Банку

Як скористатися пропозицією:
Переконайтесь, що ви учасник програми лояльності «Фора club».
Здійсніть покупку в мережі магазинів «Фора», на сайті shop.fora.ua/ або в мобільному додатку «Фора» на суму від 500 грн. При оплаті не забудьте просканувати свій мобільний додаток «Фора сlub».
Оплатіть покупку карткою Mastercard® – фізичною, із використанням цифрового NFC-гаманця або карткою в мобільному додатку «Фора».
Беріть участь у розіграші 50 новеньких топових смартфонів.
Деталі - за посиланням.
Акція діє з 1 по 31 грудня 2021 року у всій мережі супермаркетів «Фора».
В акції беруть участь чеки на суму понад 500 грн, до суми чека не додається вартість тютюнових виробів і виробів, пов’язаних із вживанням тютюну.
Зручних оплат, веселих свят і крутих подарунків від Mastercard і «Фори»!