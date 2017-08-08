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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:48

Акція! Вигравайте один із 50 iPhones

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам долучитися до акції від міжнародної платіжної системи Mastercard та скористатися можливістю виграти один із 50 iPhone до новорічних свят.

Як скористатися пропозицією:

Переконайтесь, що ви учасник програми лояльності «Фора club».
Здійсніть покупку в мережі магазинів «Фора», на сайті shop.fora.ua/ або в мобільному додатку «Фора» на суму від 500 грн. При оплаті не забудьте просканувати свій мобільний додаток «Фора сlub».
Оплатіть покупку карткою Mastercard® – фізичною, із використанням цифрового NFC-гаманця або карткою в мобільному додатку «Фора».
Беріть участь у розіграші 50 новеньких топових смартфонів.
Деталі - за посиланням.

Акція діє з 1 по 31 грудня 2021 року у всій мережі супермаркетів «Фора».
В акції беруть участь чеки на суму понад 500 грн, до суми чека не додається вартість тютюнових виробів і виробів, пов’язаних із вживанням тютюну.

Зручних оплат, веселих свят і крутих подарунків від Mastercard і «Фори»!
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-vyh ... -u-merezhi
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:50

Вигравай Mi Smart Band 6 NFC на bilshe.mastercard.ua!

Ідея Банк запрошує клієнтів до участі в акційній пропозиції від міжнародної платіжної системи Mastercard та скористатися можливістю виграти один із 200 Mi Smart Band 6 NFC, якими можна платити безконтактно.

Як скористатися пропозицією:

бути зареєстрованим в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua (реєстрація щонайменше однієї картки Mastercard);
здійснювати розрахунки карткою Mastercard та накопичувати бали (механіка накопичення балів зазначені за посиланням);
обміняти 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш;
отримати шанс виграти один із 200 фітнес-браслетів Mi Smart Band 6NFC;
обмінювати бали можна необмежену кількість разів;
більше оплат карткою Mastercard – більше балів; більше списань – більше шансів на виграш;
деталі на: bilshe.mastercard.ua.
Акція діє до 20.12.2021 включно для держателів карток Masterсard-учасників програми Mastercard Більше.
https://bilshe.mastercard.ua/special-offers/10100
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:36

Платіть онлайн з Mastercard і виграйте фантастичний шопінг

Ідея Банк запрошує своїх клієнтів реалізувати свої передновірічні ідеї для подарунків, долучившись до акції міжнародної платіжної системи Mastercard, та отримати можливість виграти сертифікати Rozetka на 10 000 грн для неймовірного новорічного шопінгу!

Як скористатися пропозицією:

бути зареєстрованим в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua (реєстрація щонайменше однієї картки Mastercard);
здійснювати онлайн оплати карткою Mastercard від 50 грн в інтернеті й в улюблених додатках та накопичувати бали (механіка накопичення балів зазначені за посиланням);
обмінюйте бали на участь у розіграші, що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш;
отримайте шанс виграти один із десяти сертифікатів Rozetka номіналом 10 000 гривень;
обмінювати бали можна необмежену кількість разів;
розраховуйтеся онлайн карткою Mastercard будь-де – що більше онлайн оплат, то вищі шанси на виграш;
деталі на: bilshe.mastercard.ua.

Акція діє до 31.12.2021.

Цього року Санта прописався в онлайні – спробуйте самі та відчуйте різдвяну магію разом із Mastercard Більше!
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:37

Беріть участь у новорічних шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

Ідея Банк пропонує долучитися до спільної із міжнародною платіжною системою Mastercard акції та придбати квитки на кращі новорічні шоу «Кібер Санта. Інший вимір» та «Резиденція Санти на ВДНГ» зі знижкою 10% при оплаті картками Mastercard від Ідея Банку.

Як скористатися пропозицією?

Заходьте на www.cybersanta.com.ua чи www.rezydencia.com
Обирайте зручні дату та час
Оплачуйте карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 9).
Період проведення шоу: з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.

Знижка на ці події при оплаті карткою Mastercard® також діє на сайтах karabas.com, concert.ua та kontramarka.ua.
Для відвідування шоу-подорожі необхідно мати COVID-сертифікат України або негативний ПЛР-тест.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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