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Акції від Ідея Банку

Акції від Ідея Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:48

Акція! Вигравайте один із 50 iPhones

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам долучитися до акції від міжнародної платіжної системи Mastercard та скористатися можливістю виграти один із 50 iPhone до новорічних свят.

Як скористатися пропозицією:

Переконайтесь, що ви учасник програми лояльності «Фора club».
Здійсніть покупку в мережі магазинів «Фора», на сайті shop.fora.ua/ або в мобільному додатку «Фора» на суму від 500 грн. При оплаті не забудьте просканувати свій мобільний додаток «Фора сlub».
Оплатіть покупку карткою Mastercard® – фізичною, із використанням цифрового NFC-гаманця або карткою в мобільному додатку «Фора».
Беріть участь у розіграші 50 новеньких топових смартфонів.
Деталі - за посиланням.

Акція діє з 1 по 31 грудня 2021 року у всій мережі супермаркетів «Фора».
В акції беруть участь чеки на суму понад 500 грн, до суми чека не додається вартість тютюнових виробів і виробів, пов’язаних із вживанням тютюну.

Зручних оплат, веселих свят і крутих подарунків від Mastercard і «Фори»!
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-vyh ... -u-merezhi
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:50

Вигравай Mi Smart Band 6 NFC на bilshe.mastercard.ua!

Ідея Банк запрошує клієнтів до участі в акційній пропозиції від міжнародної платіжної системи Mastercard та скористатися можливістю виграти один із 200 Mi Smart Band 6 NFC, якими можна платити безконтактно.

Як скористатися пропозицією:

бути зареєстрованим в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua (реєстрація щонайменше однієї картки Mastercard);
здійснювати розрахунки карткою Mastercard та накопичувати бали (механіка накопичення балів зазначені за посиланням);
обміняти 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш;
отримати шанс виграти один із 200 фітнес-браслетів Mi Smart Band 6NFC;
обмінювати бали можна необмежену кількість разів;
більше оплат карткою Mastercard – більше балів; більше списань – більше шансів на виграш;
деталі на: bilshe.mastercard.ua.
Акція діє до 20.12.2021 включно для держателів карток Masterсard-учасників програми Mastercard Більше.
https://bilshe.mastercard.ua/special-offers/10100
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:36

Платіть онлайн з Mastercard і виграйте фантастичний шопінг

Ідея Банк запрошує своїх клієнтів реалізувати свої передновірічні ідеї для подарунків, долучившись до акції міжнародної платіжної системи Mastercard, та отримати можливість виграти сертифікати Rozetka на 10 000 грн для неймовірного новорічного шопінгу!

Як скористатися пропозицією:

бути зареєстрованим в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua (реєстрація щонайменше однієї картки Mastercard);
здійснювати онлайн оплати карткою Mastercard від 50 грн в інтернеті й в улюблених додатках та накопичувати бали (механіка накопичення балів зазначені за посиланням);
обмінюйте бали на участь у розіграші, що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш;
отримайте шанс виграти один із десяти сертифікатів Rozetka номіналом 10 000 гривень;
обмінювати бали можна необмежену кількість разів;
розраховуйтеся онлайн карткою Mastercard будь-де – що більше онлайн оплат, то вищі шанси на виграш;
деталі на: bilshe.mastercard.ua.

Акція діє до 31.12.2021.

Цього року Санта прописався в онлайні – спробуйте самі та відчуйте різдвяну магію разом із Mastercard Більше!
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:37

Беріть участь у новорічних шоу «Кібер Санта. Інший вимір»

Ідея Банк пропонує долучитися до спільної із міжнародною платіжною системою Mastercard акції та придбати квитки на кращі новорічні шоу «Кібер Санта. Інший вимір» та «Резиденція Санти на ВДНГ» зі знижкою 10% при оплаті картками Mastercard від Ідея Банку.

Як скористатися пропозицією?

Заходьте на www.cybersanta.com.ua чи www.rezydencia.com
Обирайте зручні дату та час
Оплачуйте карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 9).
Період проведення шоу: з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.

Знижка на ці події при оплаті карткою Mastercard® також діє на сайтах karabas.com, concert.ua та kontramarka.ua.
Для відвідування шоу-подорожі необхідно мати COVID-сертифікат України або негативний ПЛР-тест.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:52

Безкоштовна доставка Justin покупок на epicentrk.ua

Ідея Банк запрошує клієнтів долучитися до спільної із міжнародною платіжною системою Mastercard акції та отримати можливість безкоштовної доставки покупок на epicentrk.ua.

Хочеться додати ще товарів у кошик напередодні свят, але стримує питання доставки?
Justin доставить ваші покупки з Епіцентру безкоштовно за оплату карткою Mastercard®.

Як скористатись пропозицією:

Оберіть товари на epicentrk.ua на суму від 50 грн.
Оплатіть покупку карткою Mastercard®.
Отримуйте замовлення від Епіцентру з безкоштовною доставкою із Justin.
Акція діє із 06.12.2021 р. до 06.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.

Безкоштовна доставка діє на замовлення на суму від 50 грн.
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-bez ... mastercard
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:56

Акція! Ідея Банк пропонує депозит «Новорічний»

Ідея Банк напередодні свят запропонував для клієнтів, котрі планують зберігати кошти на банківському рахунку, можливість отримати кращі умови за депозитом «Новорічний».

Істотні характеристики за депозитом:

процентна ставка, від 9,25% до 10,00% річних
строк вкладу - 6, 9, 12 місяців
мінімальна сума вкладу – 1 000 грн
валюта вкладу – гривня
Акційна пропозиція вкладу «Новорічний» стане в нагоді тим клієнтам, які мають потребу зберегти кошти та отримати додатковий дохід, скориставшись періодом новорічних та різдвяних свят.

Акційна пропозиція діє із 15 грудня до 31 січня.

Вклад «Новорічний» можуть оформити клієнти, які вже встановили мобільний додаток О.Bank.

Ідея Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). За час співпраці із Фондом значна частина клієнтів неплатоспроможних банків стали клієнтами АТ Ідея Банку, розмістивши відшкодовані державою кошти на депозитних рахунках в банку.
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-ide ... ovorichnyy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:59

Акція! «О.Картка – твій любий Санта»

Отримайте Sony PlayStation або Apple iPhone 13 Pro до новорічних свят!

А для нових клієнтів ще й гарантований кешбек до 500 грн!

Ідея Банк разом з O.Bank створює святковий настрій для власників О.Картки. Беріть участь в акції «О.Картка – твій любий Санта»!

Якщо ви власник О.Картки, ви можете отримати подарунки: Sony PlayStation 5 або Apple iPhone 13 Pro.

Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно зробити у період дії акції торгову операцію О.Карткою на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів.
Чим більше операцій ви робите, тим вищий шанс на отримання цінного призу.

Період дії акції: із 17 грудня 2021 року по 13 січня 2022 року включно.

Акція відбудеться у 2 етапи:

І етап з 17.12. 2021 року по 29.12. 2021 року
Розіграш ігрової приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB – 30 грудня 2021 року.

ІІ етап з 30.12. 2021 року по 13.01. 2022 року
Розіграш смартфону Apple iPhone 13 Pro 128 Gb Sierra Blue – 14 січня 2022 року.

Увага: у розіграші беруть участь всі торгові операції, які проведені у період дії акції, згідно з етапами. Розіграш відбудеться за допомогою сервісу random.org.
Про результати розіграшу ми повідомимо на сторінках у соціальних мережах O.Bank (Facebook, Instagram).

Якщо у вас ще немає О.Картки, саме час її отримати та взяти участь у розіграші!

Але це ще не все!

Для нових власників О.Картки, які отримали її у період дії акції, є додатковий «подаруночок» – Welcome cashback 20%* на першу торгову транзакцію від 100 грн (кешбек може становити до 500 грн).

Виплата кешбеку відбудеться у два етапи:

перша хвиля до 10.01.2022
для тих хто Активував О.Картку і зробив транзакцію у період з 15.12.2021 – 31.12.2021

друга хвиля до 10.02.2022
для тих хто активував О.Картку і зробив транзакцію у період з 01.01.2022 – 14.01.2022

Бажаємо святкового настрою та справжніх новорічних див!
https://ideabank.ua/uk/news/aktsiya-oka ... ubyy-santa
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