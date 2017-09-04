Акції від Ідея Банку

Додано: Сер 22 гру, 2021 09:59

Отримайте Sony PlayStation або Apple iPhone 13 Pro до новорічних свят!А для нових клієнтів ще й гарантований кешбек до 500 грн!Ідея Банк разом з O.Bank створює святковий настрій для власників О.Картки. Беріть участь в акції «О.Картка – твій любий Санта»!Якщо ви власник О.Картки, ви можете отримати подарунки: Sony PlayStation 5 або Apple iPhone 13 Pro.Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно зробити у період дії акції торгову операцію О.Карткою на суму від 100 грн за рахунок власних або кредитних коштів.Чим більше операцій ви робите, тим вищий шанс на отримання цінного призу.Період дії акції: із 17 грудня 2021 року по 13 січня 2022 року включно.Акція відбудеться у 2 етапи:І етап з 17.12. 2021 року по 29.12. 2021 рокуРозіграш ігрової приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB – 30 грудня 2021 року.ІІ етап з 30.12. 2021 року по 13.01. 2022 рокуРозіграш смартфону Apple iPhone 13 Pro 128 Gb Sierra Blue – 14 січня 2022 року.Увага: у розіграші беруть участь всі торгові операції, які проведені у період дії акції, згідно з етапами. Розіграш відбудеться за допомогою сервісу random.org.Про результати розіграшу ми повідомимо на сторінках у соціальних мережах O.Bank (Facebook, Instagram).Якщо у вас ще немає О.Картки, саме час її отримати та взяти участь у розіграші!Але це ще не все!Для нових власників О.Картки, які отримали її у період дії акції, є додатковий «подаруночок» – Welcome cashback 20%* на першу торгову транзакцію від 100 грн (кешбек може становити до 500 грн).Виплата кешбеку відбудеться у два етапи:перша хвиля до 10.01.2022для тих хто Активував О.Картку і зробив транзакцію у період з 15.12.2021 – 31.12.2021друга хвиля до 10.02.2022для тих хто активував О.Картку і зробив транзакцію у період з 01.01.2022 – 14.01.2022Бажаємо святкового настрою та справжніх новорічних див!