Украденный свифт перевод

Додано: Чет 17 сер, 2017 09:29

Такая ситуация



Отправлен перевод:

Отправитель сша > amex > сити банк > пиреус



До пиреуса не дошел и не зачислен.



Amex говорит, что деньги зачислены корреспонденту сити.

Сити говорит, что деньги зачислены пиреусу.

Пиреус не видит денег нигде, включая невыясненные счета.



По каждому этапу есть подтверждения письменные со всеми подробностями свифт перевода.

По всем данным получается, что деньги сгинули в пиреусе, валютный контроль ничего не видит, отделения ничего не видят и ничего делать не собираются.



Расследования со стороны amex показало, что деньги прошли все этапы и должны быть в пиреусе.



Вопрос:

Каким образом подавать на пиреус в суд по факту кражи?

Или это вообще не компетенция наших судов, и разбираться в этом не будут?

Нбу как может воздействовать на ситуацию?



Дело в том, что прошло уже полтора месяца, и если не действовать через суды, уже денег явно не получить.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......