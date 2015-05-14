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Украденный свифт перевод

Украденный свифт перевод
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 09:29

Украденный свифт перевод

Такая ситуация

Отправлен перевод:
Отправитель сша > amex > сити банк > пиреус

До пиреуса не дошел и не зачислен.

Amex говорит, что деньги зачислены корреспонденту сити.
Сити говорит, что деньги зачислены пиреусу.
Пиреус не видит денег нигде, включая невыясненные счета.

По каждому этапу есть подтверждения письменные со всеми подробностями свифт перевода.
По всем данным получается, что деньги сгинули в пиреусе, валютный контроль ничего не видит, отделения ничего не видят и ничего делать не собираются.

Расследования со стороны amex показало, что деньги прошли все этапы и должны быть в пиреусе.

Вопрос:
Каким образом подавать на пиреус в суд по факту кражи?
Или это вообще не компетенция наших судов, и разбираться в этом не будут?
Нбу как может воздействовать на ситуацию?

Дело в том, что прошло уже полтора месяца, и если не действовать через суды, уже денег явно не получить.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2017 07:22

Re: Украденный свифт перевод

Может вначале стоит написать офф письмо на имя предправления? Если в течении месяца не дадут вменяемого ответа - тогда в Нацбанк.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2017 08:13

Captain Obvious ,
Пиреус Банк получил Ваше письменное обращение и на данный момент проводит расследование по изложенной ситуации.
Официальный ответ будет предоставлен Вам в установленные законодательством сроки.
Надеемся на благополучное решение Вашего вопроса.
Приносим извинения за возникшие сложности.

с уважением,
команда Пиреус Банка
Піреус Банк
Представник банку
 
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Captain Obvious

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