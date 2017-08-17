звісно якщо переводити 100-200 це буде ДУЖЕ дорого, але якщо сума більша, то можна знайти банки, що беруть фіксовану платню за свіфт.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 06:32
Re: Перевод валюты между счетами
звісно якщо переводити 100-200 це буде ДУЖЕ дорого, але якщо сума більша, то можна знайти банки, що беруть фіксовану платню за свіфт.
+50грн !
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:52
Re: Перевод валюты между счетами
У какого банка самая маленькая комиссия на свифт-платеж в валюте? Вроде неплохо у Привата 0,5% +12 долларов.. Кто-то подскажет где ещё интереснее?
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:24
приват пока самый оптимальный
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