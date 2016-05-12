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Пенсійна реформа: у Кабміні
заявляють, що в базових принципа

Пенсійна реформа: у Кабміні заявляють, що в базових принципа
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 14:20

  coulthard написав:
  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Вопрос. Входит ли в страховой стаж учеба в техникуме с 1993 по 1997г. и учеба в универе с 1997 по 2003 годы?
Информация нужна для понимания имеющегося на сегодня страхового стажа для будущей пенсии

До 2004 года трудой стаж учитывается как страховой (стаття 21):
"Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, [u][u][b]а за періоди до його запровадження у порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше[/u][/b][/u]."
Так что ваш стаж учитывается.

Большое спасибо, а то уже хотел собирать справки за период подработок за то время для подтверждения стажа. Хотя для повышения коэфф. зарплаты это нужно будет сделать.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 15:41

Re: Пенсійна реформа: у Кабміні заявляють, що в базових прин

  Алексей77 написав:Хотя для повышения коэфф. зарплаты это нужно будет сделать.

Як коефіцієнт зарплати буде рахуватись?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2017 16:12

  Vladdy написав:Так приходи - грамотный, все знает, где взять, кому отдать - такие нужны. Гавкать из подворотни всегда проще, а ты выйти, сделай...

К сожалению молчал бы, если бы не пересекался с "этим" ежедневно.
Наличие "чёрной коррупции" в стране
Это касается, как назначению пенсионного содержания, так и его размера.
Наличия в Стране целых "схем" изъятия средств за счёт ПФ.

Вы никогда не задумывались, что: что бы заработать пенсию у Людей уходит жизнь, а теперь Вы их ставите перед фактом: "ищи сам свои деньги"?
Где? В Лондоне, Швейцарии, Испании, Кипре, Белизе, ... - Где?

В то же время, приходилось иметь дело с лицами, которые за свою жизнь ни дня не работали(на Государство), но имеют пенсионное содержание на порядок более, чем отработавшие всю жизнь в селе, 70 летние старушки.....

Особое удивление вызывает вой кликуш, о необходимости срочной "приватизации" "убыточных" основных плательщиков в бюджет всех уровней и ПФ.
Не закрытый вопрос:
1. кто и за чем делает их убыточными?
2. кто и каким образом одаривается основными активами Государства?
3. участие кликуш в выводе ликвидных активов, операций с ними, ... - за пределами Украины.

В этой стране, "где то", "кто то", утратил чувство РЕАЛЬНОСТИ.
Не там АТО сейчас ведётся, про Киев "забыли".
"Наша" коррупция плодит себя сама, а на выходе -?
На выходе всегда ставиться вопрос: "У кого отобрать", а не "Как заработать"(утрированно повысить покупательную способность отечественной валюты, за счёт производства товаров необходимых украинскому рынку)
Реального производства, его доходности, С/Х, .... - как раз деятельность направлена на уничтожение прибыльной деятельности в производстве, а торговля бегит сама - в след за трудоспособным населением...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 07:03

реформа

За кожний рік роботи при виході на пенсію потрібно платити 500 грн
olego8879
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:22

Re: Пенсійна реформа: у Кабміні заявляють, що в базових прин

Ця пенсійна реформа - це якийсь жах.
Schast
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:22

Я вам скажу больше, думал что новая пенсионная реформа станет справедливой. но оказалось что нет.Обьясню, есть предприятия и люди работающие на них, которые производят дополнительную прибыль, наполняют налогами бюджет и пенсионный фонд и бюджетники, исключительно потребители этих денег.Соответственно возникают следующие вопросы;
1. Почему не введен термин "зарплата" для первой группы и термин "жалованье" для бюджетников?
2. Почему при выдаче справки о зарплате для начисления пенсии не учитывается те средства которые были перечислены для содержание бюджетников предприятием на котором работал этот гражданин.
3.Почему при начислений пенсии не учитывается финансовое и имущественное состояние гражданина (наличие заводов яхт и параходов) ведь пенсия это "СОЦИАЛЬНАЯ" выплата и ее функция в поддержании уже не имеющих возможности работать на разумном уровне.
4.Согласно Конституции Украины ст 21 все люди равны в своем достоинстве и правах.Почему так различается достойный уровень жизни на пенсии, если это социальная выплата а люди равны?
5.Почему даже при выходе на пенсию нет монетизации 13 ст Конституции, кто пользуется этими деньгами и когда вернет нам?
ermolaev
 
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