Пенсійна реформа: у Кабміні заявляють, що в базових принципа

Додано: Пон 13 лис, 2017 16:12

Vladdy написав: Так приходи - грамотный, все знает, где взять, кому отдать - такие нужны. Гавкать из подворотни всегда проще, а ты выйти, сделай... Так приходи - грамотный, все знает, где взять, кому отдать - такие нужны. Гавкать из подворотни всегда проще, а ты выйти, сделай...

К сожалению молчал бы, если бы не пересекался с "этим" ежедневно.Наличие "чёрной коррупции" в странеЭто касается, как назначению пенсионного содержания, так и его размера.Наличия в Стране целых "схем" изъятия средств за счёт ПФ.Вы никогда не задумывались, что: что бы заработать пенсию у Людей уходит жизнь, а теперь Вы их ставите перед фактом: "ищи сам свои деньги"?Где? В Лондоне, Швейцарии, Испании, Кипре, Белизе, ... - Где?В то же время, приходилось иметь дело с лицами, которые за свою жизнь ни дня не работали(на Государство), но имеют пенсионное содержание на порядок более, чем отработавшие всю жизнь в селе, 70 летние старушки.....Особое удивление вызывает вой кликуш, о необходимости срочной "приватизации" "убыточных" основных плательщиков в бюджет всех уровней и ПФ.Не закрытый вопрос:1. кто и за чем делает их убыточными?2. кто и каким образом одаривается основными активами Государства?3. участие кликуш в выводе ликвидных активов, операций с ними, ... - за пределами Украины.В этой стране, "где то", "кто то", утратил чувство РЕАЛЬНОСТИ.Не там АТО сейчас ведётся, про Киев "забыли"."Наша" коррупция плодит себя сама, а на выходе -?На выходе всегда ставиться вопрос: "У кого отобрать", а не "Как заработать"(утрированно повысить покупательную способность отечественной валюты, за счёт производства товаров необходимых украинскому рынку)Реального производства, его доходности, С/Х, .... - как раз деятельность направлена на уничтожение прибыльной деятельности в производстве, а торговля бегит сама - в след за трудоспособным населением...