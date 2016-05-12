Пенсійна реформа: у Кабміні заявляють, що в базових принципа

Vladdy написав:
Так приходи - грамотный, все знает, где взять, кому отдать - такие нужны. Гавкать из подворотни всегда проще, а ты выйти, сделай...
К сожалению молчал бы, если бы не пересекался с "этим" ежедневно.
Наличие "чёрной коррупции" в стране
Это касается, как назначению пенсионного содержания, так и его размера.
Наличия в Стране целых "схем" изъятия средств за счёт ПФ.
Вы никогда не задумывались, что: что бы заработать пенсию у Людей уходит жизнь, а теперь Вы их ставите перед фактом: "ищи сам свои деньги"?
Где? В Лондоне, Швейцарии, Испании, Кипре, Белизе, ... - Где?
В то же время, приходилось иметь дело с лицами, которые за свою жизнь ни дня не работали(на Государство), но имеют пенсионное содержание на порядок более, чем отработавшие всю жизнь в селе, 70 летние старушки.....
Особое удивление вызывает вой кликуш, о необходимости срочной "приватизации" "убыточных" основных плательщиков в бюджет всех уровней и ПФ.
Не закрытый вопрос:
1. кто и за чем делает их убыточными?
2. кто и каким образом одаривается основными активами Государства?
3. участие кликуш в выводе ликвидных активов, операций с ними, ... - за пределами Украины.
В этой стране, "где то", "кто то", утратил чувство РЕАЛЬНОСТИ.
Не там АТО сейчас ведётся, про Киев "забыли".
"Наша" коррупция плодит себя сама, а на выходе -?
На выходе всегда ставиться вопрос: "У кого отобрать", а не "Как заработать"(утрированно повысить покупательную способность отечественной валюты, за счёт производства товаров необходимых украинскому рынку)
Реального производства, его доходности, С/Х, .... - как раз деятельность направлена на уничтожение прибыльной деятельности в производстве, а торговля бегит сама - в след за трудоспособным населением...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.