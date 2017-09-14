RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 01:49

  katso написав:
  Hotab написав:Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії


Именно. Мають ПРАВО. В церковь заходишь - и как-то на стене там не написано ни про "мужчина должен", ни про защиту Родины, не про храбрость и трусость, ни про спасение нации - а написано "Ни Убий", не так ли? Вот это и есть самое высшее Право.

Шкода що загарбника , який прийшов на українську землю вбивати , не можна взяти за руку і завести в церкву, просто дати йому прочитати отой напис. Чи katso зміг би?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 07:13

  Letusrock написав:мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати. Не тільки ж комбайнерів най..бувати? :lol:
Чи ці теж розбіжуться?

Гарний план. Тільки не доберете. Наскільки я знаю, в нацполі також сильний недобір людей, навіть попри бронювання та інші плюшки.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вночі РФ завдала удару по Україні: в кількох областях загинули люди, є поранені (фото, відео)
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро одна людина загинула, 10 постраждали, серед них - двоє дітей 2 та 13 років.
...
Крім того, окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. "На щастя, загиблих та постраждалих немає", -йдеться у повідомленні ДСНС.

А в Харківській області внаслідок удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді поранення дістали 8 людей. У селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі госпіталізовані.

Також, як додали у Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА), троє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький, Василівський та Пологівський райони.
ночі під ударом ворога також перебувала Полтавська область. Внаслідок ударів знеструмлене ціле місто Горішні Плавні. Місцева влада запровдила режим надзвичайної ситуації.

Також росіяни вдарили і по Кіровоградській області. "Чергова масована атака ворога. Ціль - критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі.Всі живі - і це головне", - повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Бетона можна було б зрозуміти, якби він приїхав із-за кордону, витримати зворотню адапатацію і потік негативних новин можуть не тільки лиш всі.


так а шо там було то ?
відчайдушні особисті прокльони чи готовність до рускага міру?
бо навіть мене з франтом майже не банять, а тут такий ефект та ажіотаж
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 09:47

fox767676

чи готовність до рускага міру?


Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:У Бетона нервы не выдержали, и он написал то, что я слышу иногда от отчаявшихся людей.
Но ради справедливости, он немного перегнул палку.
Просьба к модерации, Бетона строго не наказывать, он находился в состоянии аффекта от происходящего, не потерял еще человек эмпатию, я вот потерял уже за последний год, и начинаю при просмотре видосиков сердится на ухилянтов- дескать, а ты шо ждал три года, чого не втик за кордон а зараз як свиня верещиш?


х-ня уже почти 12 лет
и бетон, и большая часть верещавших ей спсобствовали
у меня априори каждый буситфицируемый - стороннник кордонов 1991, перемоги, гидности и "хотьпоржом" . И так оно легче для психики
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 09:54

Hotab

бетон на форумі це лише видимий симптом
я боюсь за одещину
ці ігри в незламність дуже ризикові
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:24

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
Було тут відео з істеричним незламником, що далі нема укріплень, все пропало і т.д.

А Славко БТС на фінських картах бачить 3 лінії укріплень.
Експерти (якщо їх так можна назвати) ж кажуть, що при "стіні дронів" і "кілзоні 20 км" в голому степу наступати зовсім інше, чим в урбанізованому Донбасі.
Далі, з ресурсом туго і в запоребрику.
Санкції потрохи діють, нафта падає в ціні. Роснєфть всьо.
Ще пишуть, що UK дає ракєти до 250 км.

Бетона можна було б зрозуміти, якби він приїхав із-за кордону, витримати зворотню адапатацію і потік негативних новин можуть не тільки лиш всі.

Финские карты 1939?
И что? Им удалось победить?
Эксперты это, конечно, круто. Раз они говорят... Но я как раз на днях читал заметку с комментариями Флеша, к сожалению не сохранил, а найти сейчас не могу. Но вот вкратце:
На жаль, на фронтах фіксується поява РЕБ типу «Штора» на відео діапазоні FPV 6.2-7.2ГГц Поки це не серійні вироби, але вони вже є.
Противник досить швидко адаптується до нововведень. Місяці це не миттєво, але швидко.
https://t.me/s/serhii_flash/6529.
Ракеты до 250 км нам дают уже давно. И английские, и французские.
О падении цен на нефти вы сообщаете регулярно, но почему-то пропускаете моменты, когда они поднимаются. В результате сейчас брент стоит 63,69 за баррель. Примерно столько же, сколько год назад.

Флеш це як Монтян, тільки навпаки. З того боку поребрика теж стони 1 в 1.
Щодо ціни нафти, теж навіщо прирбірхувати.
Те саме щодо передачі ракет.

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дослідження доу
Найвищий рівень стресу у житті у тих, хто не має бронювання. Утім, навіть заброньовані демонструють показники близькі до середнього рівня, а не суттєво нижчі. Схожий рівень стресу у тих, хто має бронювання / відстрочку на другій роботі та відстрочку через навчання / здоров’я / сімейні обставини.

Найменше стресують ті, хто не підлягає військовій мобілізації.

Найпоширеніша причина стресу спільна для всіх категорій, незалежно від наявності бронювання — це невизначеність майбутнього України та світу.

Ті, хто має бронювання, дещо частіше згадували серед причин стресу страх за життя своє та близьких через постійні обстріли, а також надмірне навантаження на роботі та велику кількість завдань.

Фахівці з відстрочкою від мобілізації частіше повідомляли про стрес, пов’язаний зі страхом скорочення / втратою доходу, а також складнощами у поєднанні навчання й роботи.

Серед тих, хто не підлягає мобілізації, частіше звучали такі причини: особисті й фінансові проблеми, складнощі поєднання навчання і роботи, нецікава робота та пошук нової. Ці фактори згадували частіше, ніж інші чоловіки в IT в Україні.

Попри наявність «захисту» від мобілізації (у вигляді бронювання, відстрочки; чи того, що вони наразі не підлягають мобілізації), значна частина опитаних усе одно стресує через мобілізацію.

Серед тих, хто не має бронювання, цей страх проявляється особливо гостро: його вказували майже вдвічі частіше, ніж представники інших категорій — 78% проти 29–41%. Окрім цього, незаброньовані частіше повідомляли про стрес через обстріли, а також побоювання скорочення і втрати доходу.


Зображення
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:31

  fox767676 написав:
  flyman написав:Бетона можна було б зрозуміти, якби він приїхав із-за кордону, витримати зворотню адапатацію і потік негативних новин можуть не тільки лиш всі.


так а шо там було то ?
відчайдушні особисті прокльони чи готовність до рускага міру?
бо навіть мене з франтом майже не банять, а тут такий ефект та ажіотаж

теж без поняття, але спостерігаючі періодичні панічні напади, можу припустити що черговий приступ, а паціент не прийнявв зайспокіливе і вийшов в ефір як Мосійчук з айзером на відео запощеному Шмідтом
