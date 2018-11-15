Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Наверное больше ничем и не пользовались никогда
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:00
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:41
готовьтесь на 1 февраля
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:49
Клоуни, знову карго-культ будує літаки з соломи. У Гейропі уся суть у тому, що постачальники конкурують між собою: у одного енергія "зелена", у іншого дешева, у третього перший рік за півціни. А тут просто вводяться нові сутності без очевидної вигоди для кінцевого споживача.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:04
Пользуюсь лучшими и самыми передовыми
инструментами на украинском банковском рынке.
Могу оплачивать без комиссии и с Монобанка,
но в Приват24 уже есть все шаблоны - не вижу
смысла менять шило на мыло...
Додано: Сер 02 січ, 2019 02:37
А ведь я неспроста указывал получателя... (А вы сразу "пользоваться надо уметь").
Давайте попробуем выяснить точно что там с комиссией.
Создайте в П24 платеж в любой львовгазсбыт (например, Галицкий, адрес, например, пр. Шевченко, 3 кв 1), пусть для чистоты эксперимента будут те же 200 грн, комиссия покажется после добавления платежа в корзину (не забудьте удалить его из корзины ). И выясним любовь Привата к вам.
А я создам платеж в ваш, указанный вами облгаз (подскажите любой подходящий адрес).
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:00
Похоже вы читаете только свои тексты, а я ведь писал ключевой термин - "регулярные платежи" а это не то же самое что и "Мои Платежи", которые после создания как раз и попадают в корзину из которой их надо либо удалять либо оплачивать.
Последовательность действий элементарна, но всё-таки опишу - а то опять заблудитесь в трёх соснах.
Заходите в Ваш живой Интернет-банк, выбираете "Все услуги",
листаете одну страницу вниз, на второй странице, почти в конце
выбираете "Регулярные платежи(Календарь)".
Заходите и выбираете дату будущего платежа в календаре (например - завтра) нажимая большой зелёный плюс, появляется предложение "добавить новый платёж" - соглашайтесь. Затем будет строка поиска - указываете сначала город, затем код ЕДРПОУ предприятия-поставщика, ну а затем номер лицевого счета плательщика, при введении которого подтягивается адрес предоставления услуги, если счётчика газа нет, то переходите к формированию собственно платежа - дата, номер основной карты, номер дополнительной карты (выбор из меню), почтовый адрес для отсылки квитанции и в конце сумма платежа.
Сформировали платёж, нажали подтверждение и он попадает в Календарь а не в какую-то корзину. Сначала платёж отсвечивает серым - значит реквизиты не подтверждены, через некоторое время платёж становиться активным и цвет платежа в календаре становиться зелёным - он готов к оплате в конкретную дату.
Если сомневаетесь - всегда можно либо удалить платёж либо приостановить.
Комиссия по платежу обычно известна ТОЛЬКО после проведения такого платежа.
До 18-00 в день платежа его ещё можно отменить отослав на какой-то короткий номер смс-ку - в Приват24 всё подробно расписано.
Квитанция на почту обычно приходит вечером того же дня после 19-00 и если была комиссия по платежу то в одном письме будет две квитанции, если нет комиссии - то в каждом письме будет по одной квитанции.
Мне лень экспериментировать, к тому же не зная ни кода ЕГРПОУ ЛьвовГазСбыта а тем более ни одного номера лицевого счёта, но вы всегда можете попробовать - ведь всё-равно рано или поздно, но за газ надо будет платить.
P.S. Знакомые говорят, что ЛьвовГазСбыт настоящие жлобы и у них бездоговорные платежи а это однозначно тянет на дополнительную комиссию, какую - попробуйте и узнаете.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:04
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