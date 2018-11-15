Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Додано: П'ят 04 січ, 2019 23:00

Aktus написав: Qwerty1999 написав: поэтому ЛьвовГазу даже не пытался платить... поэтому ЛьвовГазу даже не пытался платить...

А ведь я неспроста указывал получателя... (А вы сразу "пользоваться надо уметь").

Давайте попробуем выяснить точно что там с комиссией.

Создайте в П24 платеж в любой львовгазсбыт (например, Галицкий, адрес, например, пр. Шевченко, 3 кв 1), пусть для чистоты эксперимента будут те же 200 грн, комиссия покажется после добавления платежа в корзину (не забудьте удалить его из корзины ). И выясним любовь Привата к вам.

А я создам платеж в ваш, указанный вами облгаз (подскажите любой подходящий адрес). А ведь я неспроста указывал получателя... (А вы сразу "пользоваться надо уметь").Давайте попробуем выяснить точно что там с комиссией.Создайте в П24 платеж в любой львовгазсбыт (например, Галицкий, адрес, например, пр. Шевченко, 3 кв 1), пусть для чистоты эксперимента будут те же 200 грн, комиссия покажется после добавления платежа в корзину (не забудьте удалить его из корзины). И выясним любовь Привата к вам.А я создам платеж в ваш, указанный вами облгаз (подскажите любой подходящий адрес).

Похоже вы читаете только свои тексты, а я ведь писал ключевой термин - "" а это не то же самое что и "Мои Платежи", которые после создания как раз и попадают в корзину из которой их надо либо удалять либо оплачивать.Последовательность действий элементарна, но всё-таки опишу - а то опять заблудитесь в трёх соснах.Заходите в, выбираете "",листаете одну страницу вниз, на второй странице, почти в концевыбираете "".Заходите и выбираете дату будущего платежа в календаре (например - завтра) нажимая большой зелёный плюс, появляется предложение "добавить новый платёж" - соглашайтесь. Затем будет строка поиска - указываете сначала город, затем код ЕДРПОУ предприятия-поставщика, ну а затем номер лицевого счета плательщика, при введении которого подтягивается адрес предоставления услуги, если счётчика газа нет, то переходите к формированию собственно платежа - дата, номер основной карты, номер дополнительной карты (выбор из меню), почтовый адрес для отсылки квитанции и в конце сумма платежа.Сформировали платёж, нажали подтверждение и он попадает в Календарь а не в какую-то корзину. Сначала платёж отсвечивает серым - значит реквизиты не подтверждены, через некоторое время платёж становиться активным и цвет платежа в календаре становиться зелёным - он готов к оплате в конкретную дату.Если сомневаетесь - всегда можно либо удалить платёж либо приостановить.Комиссия по платежу обычно известна ТОЛЬКО после проведения такого платежа.До 18-00 в день платежа его ещё можно отменить отослав на какой-то короткий номер смс-ку - в Приват24 всё подробно расписано.Квитанция на почту обычно приходит вечером того же дня после 19-00 и если была комиссия по платежу то в одном письме будет две квитанции, если нет комиссии - то в каждом письме будет по одной квитанции.Мне лень экспериментировать, к тому же не зная ни кода ЕГРПОУ ЛьвовГазСбыта а тем более ни одного номера лицевого счёта, но вы всегда можете попробовать - ведь всё-равно рано или поздно, но за газ надо будет платить.P.S. Знакомые говорят, что ЛьвовГазСбыт настоящие жлобы и у ниха это однозначно тянет на дополнительную комиссию, какую - попробуйте и узнаете.