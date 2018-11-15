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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:32

  clientage написав:

Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает. :mrgreen:
Уважаемые пользователи!
На сервере Вашего поставщика услуги в данный момент проводятся работы, связанные с государственной реформой рынка электроэнергии для того, чтобы он стал работать по европейской модели. Подробнее о реформе можно узнать на странице Внимание! Реформа!

Пожалуйста, попробуйте повторить операцию через некоторое время. Простите за неудобства.

Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт :?:
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:53

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

lel написав:Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает. :mrgreen:

Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт :?:


Кабинет не работает, но есть кнопка оплатить. Там можно посмотреть задолженность.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:16

  Aps написав:
lel написав:Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает. :mrgreen:

Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт :?:


Кабинет не работает, но есть кнопка оплатить. Там можно посмотреть задолженность.

+ Приват не показал задолженность. Зато ПУМБ все показал. Судя по мизерной сумме- платеж с Симы бонусами дошел.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:18

Подскажите, есть ли варианты оплаты бюджетных платежей (ЕСВ) без комисий, что бы можно было задействовать карты ТАС банка и получить за это кешбек? Оплачиваю через монобанк без комисий, но без кешбека. Может есть способ чтобы и без комисии + кешбек ?
Siris
 
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