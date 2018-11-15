Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает.
Уважаемые пользователи!
На сервере Вашего поставщика услуги в данный момент проводятся работы, связанные с государственной реформой рынка электроэнергии для того, чтобы он стал работать по европейской модели. Подробнее о реформе можно узнать на странице Внимание! Реформа!
Пожалуйста, попробуйте повторить операцию через некоторое время. Простите за неудобства.
Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт