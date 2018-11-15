Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 21 бер, 2019 07:19
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
На детские сады есть где-то возможность оплаты выгоднее, чем с комисом 1%?
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR - экономьте до 27€ при бронировании жилья!
Додано: Чет 21 бер, 2019 08:00
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Портмоне обещает: Для зарегистрированных пользователей, которые оплачивают с личного кабинета – БЕЗ КОМИССИИ до 30.06.2019!
Додано: Чет 21 бер, 2019 08:52
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Никакие Укртелекомы не раздают кодов для портмоне? А то заканчивается срок серта бильше
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:38
Re: PayHab ввел комиссию на коммуналку !!!
Сегодня попробовал оплатить через PayHab коммуналку, а там везде комиссия, кто еще с таким сталкивался? В тарифах написано: "три месяца после регистрации коммуналка без комиссии"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:59
я пару дней назад на ветке ПУМБа написал о данном случае, ответа представителя банка пока нет
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:59
Тоже не дотянул срок в 3 мес. вылезла комиссия. А для вновь зарегистрированных как? Пока перешел на морю.
Додано: Нед 23 чер, 2019 23:11
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
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Додано: Нед 23 чер, 2019 23:20
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