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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2019 07:19

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

На детские сады есть где-то возможность оплаты выгоднее, чем с комисом 1%?
https://www.airbnb.com/c/andriih266?currency=EUR - экономьте до 27€ при бронировании жилья! :roll:
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2019 08:00

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Menwyy написав:На детские сады есть где-то возможность оплаты выгоднее, чем с комисом 1%?
Портмоне обещает: Для зарегистрированных пользователей, которые оплачивают с личного кабинета – БЕЗ КОМИССИИ до 30.06.2019!
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2019 08:52

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Никакие Укртелекомы не раздают кодов для портмоне? А то заканчивается срок серта бильше
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:38

Re: PayHab ввел комиссию на коммуналку !!!

Сегодня попробовал оплатить через PayHab коммуналку, а там везде комиссия, кто еще с таким сталкивался? В тарифах написано: "три месяца после регистрации коммуналка без комиссии"
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акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:59

  акет написав:Сегодня попробовал оплатить через PayHab коммуналку, а там везде комиссия, кто еще с таким сталкивался? В тарифах написано: "три месяца после регистрации коммуналка без комиссии"

я пару дней назад на ветке ПУМБа написал о данном случае, ответа представителя банка пока нет
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:59

Тоже не дотянул срок в 3 мес. вылезла комиссия. А для вновь зарегистрированных как? Пока перешел на морю.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:11

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:20

  kreuz написав:Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...

коли новий акк зареєстрували? після покращень?
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