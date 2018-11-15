Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів
Як довго з практики?
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58
А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів
Як довго з практики?
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|