Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58
kreuz написав: KVV написав: kreuz написав:
Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
коли новий акк зареєстрували? після покращень?
Числа 19-20 цього місяця...
А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів
Як довго з практики?
KVV
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29
KVV По разному. Бывает и очень долго.
Kril90
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
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kreuz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:41
kreuz написав:
Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
В прошлом году была такая же история, возврат пришел через пару дней.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:43
kreuz написав:
Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
В августе кто-нибудь проверял?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Повідомлень: 934
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Подякували: 113 раз.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 22:04
pharus написав: kreuz написав:
Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
В августе кто-нибудь проверял?
так, сьогодні перевірено не раз
KVV
Повідомлень: 162
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Додано: Вів 27 сер, 2019 23:18
где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить,
и чтобы КЭШБЕК был? т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:23
uaprofi написав:
где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить,
и чтобы КЭШБЕК был
?
т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?
Через Тас2ю заплатил с комиссией 3 грн. Чтоб совсем без комиссии, не нашёл.
Andrew75
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08
uaprofi написав:
где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить,
и чтобы КЭШБЕК был
?
т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?
https://next.privat24.ua/payments
тута платил с комиссией 1грн но возможно на бОльших суммах будет выше
и кроме кешбека, получил псевдорассрочку Аллы (грейс до 2мес) за сумму 1000+грн, так как весь ГИОЦ 1 платежем у них проводится
при этом комиссия за каждый пункт платежки от 1грн и до 0,5% от суммы
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
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