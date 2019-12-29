Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції
тут).
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:17
Re: акция от Portmone до 29.12.2019
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:08
Это что, та акция от Мастеркард, где промокод за 10 баллов покупается?
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