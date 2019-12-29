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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:17
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут
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pharus
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Додано: Сер 20 лис, 2019 05:08
pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут
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Это что, та акция от Мастеркард, где промокод за 10 баллов покупается?
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:59
pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут
).
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
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kreuz
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:05
kreuz написав:На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
А це що за каста отримувачів?
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Boundless
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:17
Boundless написав:
А це що за каста отримувачів?
В Portmone на значку отримувача платежу доданий малюнок "хмарки".
Здається, це не дуже популярні чи нові і тому з найбільшою комісією.
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Aktus
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