Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49
kreuz написав: ringM57 написав:
У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.
Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.
Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить?
ringM57
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08
kreuz написав: pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції
тут
).
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
У мене було осбб батьків з «хмаркою», комісії за два місяці не брало
Aktus написав: pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції
тут
).
Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone
Так а где промокод брать, подскажите, пожалуйста.
Як я зрозумів, розсилають вибірково
ringM57 написав: kreuz написав: ringM57 написав:
У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.
Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.
Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить?
Свинорилю по комуналці вікендом 265,60₴ і зараз нюкардом 111,58₴, польот нормальний.
extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:10
Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?
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larnic
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:32
ringM57 написав: kreuz написав: ringM57 написав:
У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.
Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.
Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить? :D
Звичайно, вирішувати має кожен самостійно, але питання ж не в тому, мало чи багато, а в тому, в плюс чи в мінус спрацював ;)
В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ;)) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:10
Наче все прочитав, але так і не зрозумів, це кредитка чи дебетка? Не зрозуміло, які МСС кошерні. Певно, треба на гілку Укрсиба навідатись...
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kreuz
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16
kreuz написав:
Наче все прочитав, але так і не зрозумів, це кредитка чи дебетка? Не зрозуміло, які МСС кошерні. Певно, треба на гілку Укрсиба навідатись...
Дебетка, для нових користувачів на пів року, оформити можна до нового року, з мсс все важко, десь дають, десь найо... я минулого місяця платив на портмоне, за всі комунальні налили кишмиш, далі треба тестувати
extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:12
extreme_lviv_ua написав: kreuz написав:
Наче все прочитав, але так і не зрозумів, це кредитка чи дебетка? Не зрозуміло, які МСС кошерні. Певно, треба на гілку Укрсиба навідатись...
Дебетка, для нових користувачів на пів року, оформити можна до нового року, з мсс все важко, десь дають, десь найо... я минулого місяця платив на портмоне, за всі комунальні налили кишмиш, далі треба тестувати
Дякую, почитав уже й там. Не зрозумів лише, півроку від якоїсь дати чи від моменту оформлення? І що буде після, КБ скінчиться?
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на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ DIS87TV
kreuz
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:50
kreuz написав:
В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово
) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
ringM57
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