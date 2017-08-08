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Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:46

Визначено переможців акції, які отримують «яблучні» смартфон

Київ. 13 грудня. — За результатами акції «Останній смартфон 2019 року за Кредит готівкою» 10 грудня було проведено розіграш та рендомно визначено 10 переможців – кожен із них отримує найновіший «яблучний» смартфон від Райффайзен Банку Аваль.

Вітаємо кожного із переможців!.pdf

https://www.aval.ua/news/viznacheno-per ... u-aval-994
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Повідомлень: 1197
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:40

Рождественские скидки на АЗК ОККО с Visa Fishka

Рождественские праздники – это период теплых встреч с родными и близкими. А чтобы путешествия стали еще приятнее – для вас рождественские скидки на АЗК ОККО!

В период с 4 по 8 января 2020г. рассчитывайтесь платежными картами Visa Fishka и Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль на АЗК ОККО и получайте скидки в размере:

- 4 грн/л баллами за топливо и дизтопливо;

- 1,5 грн/л баллами за газ.

Скидка насчитывается баллами на карту Fishka. Баллы суммируются к общему балансу карты Fishka и стают доступными к списанию через 24 часа после заправки. Скидка действует при расчете платежной картой на кассе и не суммируется с другими действующими предложениями на АЗК ОККО.

Получайте приятные вознаграждения за расчеты картой Fishka!

Детали на myfishka.com либо по номеру горячей лини Fishka 0 800 505 118.

* Акция действует 04-08.01.2019 р по всей территории Украины в сети АЗК ОККО, кроме АР Крым, а также населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия

https://www.aval.ua/ru/news/rizdvyani-z ... ishka-1000
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Повідомлень: 1197
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:41

Специальное предложение Mastercard

У вас есть карта Mastercard® от Райффайзен Банка Аваль? Принимайте участие в акции!

Ловите свой шанс, ловите этот ритм.

Станьте ближе к любимым исполнителям!

Платите картой Mastercard® и получайте шанс отправиться в Лондон на невероятную музыкальную премию BRIT Awards 2020 с Mastercard.

Акция действует с 02.12.2019 г. до 03.01.2020 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Детали акции – на сайте www.mastercard.ua

https://www.aval.ua/ru/news/specialna-p ... ercard-995
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Повідомлень: 1197
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:28

Вигравайте подорож до Відня

Київ. 7 лютого. — Фізичні особи, які мають чи відкриють у період акції картковий рахунок у Райффайзен Банку Аваль, можуть стати учасниками розіграшу подорожі до Відня за розрахунки карткою Visa Gold.

Для участі в акції достатньо в період із 8 лютого по 8 березня 2020 року розраховуватися платіжною карткою Visa Gold від Райффайзен Банку Аваль.
Серед усіх, хто виконає цю умову, по закінченню акції буде визначено п`ять переможців, кожен із яких отримає подарунковий сертифікат на подорож до Відня.
Акція діє з 08.02.2020 р. до 08.03.2020 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.
https://www.aval.ua/news/vigravayte-pod ... -aval-1009
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:30

Вирушайте на UEFA Champions League Final Istanbul 2020

Власникам картки Mastercard® World «Хочу-картка», «100 днів», Platinum від Райффайзен Банку Аваль.

У період проведення акції замовляйте спеціальну пропозицію в каталозі Програми винагород за 0 балів і беріть участь у розіграші подорожі для двох на UEFA Champions League Final Istanbul 2020.

Акція діє з 15 лютого до 15 квітня 2020 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Деталі акції – на сайті rewards.mastercard.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:17

Скористайтеся святковими знижками на АЗК ОККО

Київ. 3 березня. — Святковий весняний вікенд – гарна нагода запланувати приємну поїздку та скористатися привабливою пропозицією від Райффайзен Банку Аваль та ОККО.

У період з 6 по 9 березня 2020 року власники платіжних карток Visa Fishka або Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль при розрахунках цими картками на касі АЗК ОККО отримують знижку балами*:

• 4 грн/л за бензин та ДП;

• 1,5 грн/л за газ.

Пропозиція не сумується з іншими знижками на АЗК.

Розраховуйтеся платіжною картою Visa Fishka та завжди отримуйте більше!
https://www.aval.ua/news/skoristaytesya ... -okko-1014
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Повідомлень: 1197
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:19

Час діяти рішуче! Беріть участь у розіграші авто

Відкривайте кредитну картку від Райффайзен Банку Аваль та беріть участь у розіграші нового авто Kia Stonic 1.4 AT Prestige.

Для участі в акції*:

1) відкривайте одну з кредитних карток: «100 днів», «Хочу-картка», Fishback або Platinum від Райффайзен Банку Аваль у період з 1 березня по 31 серпня 2020 року;

2) розраховуйтеся кредитною карткою на суму від 1000 грн та беріть участь у розіграші автомобіля.

Обов’язково ознайомтеся з офіційними правилами акції.

Офіційні правила.pdf

* Акція діє з 01.03.2020р. по 31.08.2020р. включно на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Визначення переможця буде проводитися до 14.09.2020р.
https://www.aval.ua/news/chas-diyati-ri ... -avto-1016
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Повідомлень: 1197
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:38

Почніть подорож із комфортом

Київ. 13 березня. — Власники преміальних карток Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від Райффайзен Банку Аваль мають можливість почати подорож із особливим комфортом.

Відтепер з`явилася можливість скористатися новою бізнес-залою Mastercard у зоні міжнародних рейсів терміналу D аеропорту Бориспіль.

Для отримання доступу до нової бізнес-зали достатньо напереродні сплатити у торговій мережі чи інтернеті преміальними картками Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від Райффайзен Банку Аваль на загальну суму не менш ніж 6 000 грн*.

*Вимоги є чинними для карток Platinum Mastercard та World Elite Mastercard, емітованих в Україні і за якими здійснено транзакції на суму не менш ніж 6 тис. грн впродовж 30 днів та за 5 днів до дня вильоту (не враховуються останні 5 днів перед вильотом, а також вихідні.
www.mastercard.ua
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:04

Припинення акції!

У зв’язку з поширенням у світі коронавірусу COVID-19, з огляду на запровадження Урядом України відповідних попереджувальних заходів, керуючись частиною 2 статті 1149 Цивільного кодексу України, АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рішення про припинення Акції «Відкривайте кредитну картку та виграйте автомобіль».
https://www.aval.ua/news/povidomlennya- ... mobil-1026
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Повідомлень: 1197
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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