Акції від Райффайзен Банк Аваль

Вітаємо кожного із переможців!.pdf
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:46
Визначено переможців акції, які отримують «яблучні» смартфон
Київ. 13 грудня. — За результатами акції «Останній смартфон 2019 року за Кредит готівкою» 10 грудня було проведено розіграш та рендомно визначено 10 переможців – кожен із них отримує найновіший «яблучний» смартфон від Райффайзен Банку Аваль.
Вітаємо кожного із переможців!.pdf
Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:40
Рождественские скидки на АЗК ОККО с Visa Fishka
Рождественские праздники – это период теплых встреч с родными и близкими. А чтобы путешествия стали еще приятнее – для вас рождественские скидки на АЗК ОККО!
В период с 4 по 8 января 2020г. рассчитывайтесь платежными картами Visa Fishka и Visa Business Fishka от Райффайзен Банка Аваль на АЗК ОККО и получайте скидки в размере:
- 4 грн/л баллами за топливо и дизтопливо;
- 1,5 грн/л баллами за газ.
Скидка насчитывается баллами на карту Fishka. Баллы суммируются к общему балансу карты Fishka и стают доступными к списанию через 24 часа после заправки. Скидка действует при расчете платежной картой на кассе и не суммируется с другими действующими предложениями на АЗК ОККО.
Получайте приятные вознаграждения за расчеты картой Fishka!
Детали на myfishka.com либо по номеру горячей лини Fishka 0 800 505 118.
* Акция действует 04-08.01.2019 р по всей территории Украины в сети АЗК ОККО, кроме АР Крым, а также населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия
Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:41
Специальное предложение Mastercard
У вас есть карта Mastercard® от Райффайзен Банка Аваль? Принимайте участие в акции!
Ловите свой шанс, ловите этот ритм.
Станьте ближе к любимым исполнителям!
Платите картой Mastercard® и получайте шанс отправиться в Лондон на невероятную музыкальную премию BRIT Awards 2020 с Mastercard.
Акция действует с 02.12.2019 г. до 03.01.2020 г. включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Детали акции – на сайте
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:28
Вигравайте подорож до Відня
Київ. 7 лютого. — Фізичні особи, які мають чи відкриють у період акції картковий рахунок у Райффайзен Банку Аваль, можуть стати учасниками розіграшу подорожі до Відня за розрахунки карткою Visa Gold.
Для участі в акції достатньо в період із 8 лютого по 8 березня 2020 року розраховуватися платіжною карткою Visa Gold від Райффайзен Банку Аваль.
Серед усіх, хто виконає цю умову, по закінченню акції буде визначено п`ять переможців, кожен із яких отримає подарунковий сертифікат на подорож до Відня.
Акція діє з 08.02.2020 р. до 08.03.2020 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:30
Вирушайте на UEFA Champions League Final Istanbul 2020
Власникам картки Mastercard® World «Хочу-картка», «100 днів», Platinum від Райффайзен Банку Аваль.
У період проведення акції замовляйте спеціальну пропозицію в каталозі Програми винагород за 0 балів і беріть участь у розіграші подорожі для двох на UEFA Champions League Final Istanbul 2020.
Акція діє з 15 лютого до 15 квітня 2020 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.
Деталі акції – на сайті rewards.mastercard.ua
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:17
Скористайтеся святковими знижками на АЗК ОККО
Київ. 3 березня. — Святковий весняний вікенд – гарна нагода запланувати приємну поїздку та скористатися привабливою пропозицією від Райффайзен Банку Аваль та ОККО.
У період з 6 по 9 березня 2020 року власники платіжних карток Visa Fishka або Visa Business Fishka від Райффайзен Банку Аваль при розрахунках цими картками на касі АЗК ОККО отримують знижку балами*:
• 4 грн/л за бензин та ДП;
• 1,5 грн/л за газ.
Пропозиція не сумується з іншими знижками на АЗК.
Розраховуйтеся платіжною картою Visa Fishka та завжди отримуйте більше!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:19
Час діяти рішуче! Беріть участь у розіграші авто
Відкривайте кредитну картку від Райффайзен Банку Аваль та беріть участь у розіграші нового авто Kia Stonic 1.4 AT Prestige.
Для участі в акції*:
1) відкривайте одну з кредитних карток: «100 днів», «Хочу-картка», Fishback або Platinum від Райффайзен Банку Аваль у період з 1 березня по 31 серпня 2020 року;
2) розраховуйтеся кредитною карткою на суму від 1000 грн та беріть участь у розіграші автомобіля.
Обов’язково ознайомтеся з офіційними правилами акції.
Офіційні правила.pdf
* Акція діє з 01.03.2020р. по 31.08.2020р. включно на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС. Визначення переможця буде проводитися до 14.09.2020р.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:38
Почніть подорож із комфортом
Київ. 13 березня. — Власники преміальних карток Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від Райффайзен Банку Аваль мають можливість почати подорож із особливим комфортом.
Відтепер з`явилася можливість скористатися новою бізнес-залою Mastercard у зоні міжнародних рейсів терміналу D аеропорту Бориспіль.
Для отримання доступу до нової бізнес-зали достатньо напереродні сплатити у торговій мережі чи інтернеті преміальними картками Mastercard Platinum або Mastercard World Elite від Райффайзен Банку Аваль на загальну суму не менш ніж 6 000 грн*.
*Вимоги є чинними для карток Platinum Mastercard та World Elite Mastercard, емітованих в Україні і за якими здійснено транзакції на суму не менш ніж 6 тис. грн впродовж 30 днів та за 5 днів до дня вильоту (не враховуються останні 5 днів перед вильотом, а також вихідні.
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:04
Припинення акції!
У зв’язку з поширенням у світі коронавірусу COVID-19, з огляду на запровадження Урядом України відповідних попереджувальних заходів, керуючись частиною 2 статті 1149 Цивільного кодексу України, АТ «Райффайзен Банк Аваль» прийнято рішення про припинення Акції «Відкривайте кредитну картку та виграйте автомобіль».
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