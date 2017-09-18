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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2017 16:37

Акції від Universal Bank

Получите повышенный доход — разместите в Universal Bank депозит с гарантированным бонусом до + 1% годовых! Срок действия предложения продлен до 9 октября 2017 года включительно.
Все, что нужно сделать:
посетить отделение Universal Bank в период действия предложения;
оформить депозит в гривне на 3,6 и 12+ месяцев
поздравить гарантированный бонус до +1% годовых, который добавляется к вашей процентной ставки!
Не медлите — воспользуйтесь выгодным предложением прямо сейчас, заказав депозит с бонусом на сайте!

http://www.universalbank.com.ua/ru/plus1
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2017 21:00

Re: Спешите за бонусами к депозитам в Universal Bank!

И ещё +1,5% здесь https://goo.gl/fHgp6g или здесь https://goo.gl/vebLiS
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 16:43

Запрошуємо на осінній бал бонусів до Universal Bank!

Шановні клієнти!

Скористайтесь нагодою отримати підвищений дохід – розмістіть в нашому банку гривневий депозит. Адже до нього надаємо гарантований бонус до +1% річних до стандартної процентної ставки! Термін дії вигідної пропозиції продовжено до 9 листопада 2017 року включно.

Окрім смачного бонусу, Universal Bank пропонує:

зручність - самостійно обирайте строк свого вкладу 3, 6 або 12+ місяців;
надійність - Ваші кошти зберігатиме банк з найвищим депозитним рейтингом;
гнучкість - виплата відсотків можлива щомісяця або в кінці строку, за Вашим бажанням;
вигода - інші плюси від банку, що дозволяють вигідно накопичувати!
Завітайте до будь-якого відділення Universal Bank на свято бонусів або замовте свій депозит онлайн !

http://www.universalbank.com.ua/news/os ... al-bonusiv
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:14

Вигравати просто та приємно разом з Universal Bank

Шановні клієнти!

Погода за вікном чудова, а наш настрій ще краще! Ми дуже раді за нашого клієнта Артема Чалого, який став свідком недавньої грандіозної події - Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхенчхані (Південна Корея). І готовий поділиться своїми яскравими враженнями та фото.

Артем розраховувався карткою Visa Gold від Universal Bank і вирішив спробувати удачу та взяти участь у розіграші. Раніше він ніколи не вигравав, удача йому усміхнулась вперше. Усвідомлення реальності прийшло до Артема після того, як він побачив у власному паспорті візу.

"Я дуже радий, що взяв участь. Поїздка була фантастичною, мені сподобалося все: заходи, зустріч гостей, готель, екскурсії ... Все на вищому рівні. Я був вражений дружелюбністю та комунікабельністю населення. Тепер буду частіше брати участі в акціях та Вам Бажаю! "

Артем Чалий

Порада від Артема - завжди беріть участь в розіграшах та вірте в свої сили! GOOD LUCKy:)

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... ersal-bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:41

На фестиваль BeLive разом з Universal Bank

Шановні власники карток Visa від Universal Bank!

Запрошуємо вас взяти участь в акції від Visa та потрапити на великий і яскравий фестиваль - BeLive. На якому ви відчуєте всі фарби веселощів одночасно: кіно, вулична їжа, арт, стендап, екстремальний спорт, освіта та музичні концерти з улюбленими кумирами.

Зареєструватись у програмі дуже легко:

розраховуйтесь карткою Visa від Universal Bank;
зберігайте чеки після оплати;
реєструйте чеки на visa.com.ua.

В період акції до 10 червня 2018 р., 14 переможців щотижня отримають білет на двох, на фестиваль BeLive.

Реєструйте чеки і почніть літні спогади з яскравої події. Деталі акції за посиланням: https://www.universalbank.com.ua/news/n ... ersal-bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:19

Universal Bank привітав щасливчиків травня, які виграли грош

Шановні клієнти!

За результатами травневих перегонів за грошовими винагородами від Lucky Card Universal Bank привітав переможців, котрими стали: Віктор, Олег, Анна, Юлія, Володимир, Олександр з м. Київ, Марія з м. Одеса, Мирослава з м. Львів, Андрій з м. Харків, Степан з м. Маріуполь.

Щиро вітаємо щасливчиків травня та бажаємо подальших перемог з Lucky Card — карткою, що приносить удачу!

https://www.universalbank.com.ua/news/u ... lucky-card
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:20

Літо в самому розпалі - розіграш 50 000 гривень

Літо - це період відпусток, холодних напоїв і морозива.

Попереду ще багато теплих і сонячних днів, тож як не витратити на це всі свої заощадження?

Якщо так, не сумуйте, а беріть участь у розіграші 50 000 гривень для власників Lucky Card і не відмовляєте собі ні в чому!

Спекотний літній розіграш відбудеться за відповідними транзакціями січня-червня 2018 року. Лише 5 транзакцій з Lucky Card на суму від 300 грн - і ви серед учасників розіграшу.

Приєднуйтесь до змагання за 50 000 гривень та плануйте, на що їх витратити!

https://www.universalbank.com.ua/news/l ... lucky-card
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