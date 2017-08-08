Акції від Universal Bank

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Погода за вікном чудова, а наш настрій ще краще! Ми дуже раді за нашого клієнта Артема Чалого, який став свідком недавньої грандіозної події - Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхенчхані (Південна Корея). І готовий поділиться своїми яскравими враженнями та фото.
Артем розраховувався карткою Visa Gold від Universal Bank і вирішив спробувати удачу та взяти участь у розіграші. Раніше він ніколи не вигравав, удача йому усміхнулась вперше. Усвідомлення реальності прийшло до Артема після того, як він побачив у власному паспорті візу.
"Я дуже радий, що взяв участь. Поїздка була фантастичною, мені сподобалося все: заходи, зустріч гостей, готель, екскурсії ... Все на вищому рівні. Я був вражений дружелюбністю та комунікабельністю населення. Тепер буду частіше брати участі в акціях та Вам Бажаю! "
Артем Чалий
Порада від Артема - завжди беріть участь в розіграшах та вірте в свої сили! GOOD LUCKy:)
Запрошуємо вас взяти участь в акції від Visa та потрапити на великий і яскравий фестиваль - BeLive. На якому ви відчуєте всі фарби веселощів одночасно: кіно, вулична їжа, арт, стендап, екстремальний спорт, освіта та музичні концерти з улюбленими кумирами.
Зареєструватись у програмі дуже легко:
розраховуйтесь карткою Visa від Universal Bank; зберігайте чеки після оплати; реєструйте чеки на visa.com.ua.
В період акції до 10 червня 2018 р., 14 переможців щотижня отримають білет на двох, на фестиваль BeLive.
За результатами травневих перегонів за грошовими винагородами від Lucky Card Universal Bank привітав переможців, котрими стали: Віктор, Олег, Анна, Юлія, Володимир, Олександр з м. Київ, Марія з м. Одеса, Мирослава з м. Львів, Андрій з м. Харків, Степан з м. Маріуполь.
Щиро вітаємо щасливчиків травня та бажаємо подальших перемог з Lucky Card — карткою, що приносить удачу!