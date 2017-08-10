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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:21

Акція «Смартфон у подарунок до депозиту» в monobank

Відкривайте депозит в monobank до 30.09.20 та вигравайте можливість придбати один із 20 IPhone 11 128 GB або Samsung Galaxy S20+ 128 GB на ваш вибір.

Вклади, які беруть участь в акції:

новий депозит або продовжений в період дії акції на суму від 10 000 грн;

валюта вкладу — гривня;

термін розміщення від 3-х місяців.

Щоб збільшити шанси на виграш, не потрібно відкривати декілька депозитів по 10 000 грн — достатньо відкрити один депозит на 100 000 грн, і ви матимете 10 шансів на виграш =)

А ще можна поповнювати депозити, відкриті або продовжені у період акції. Поповнення на суму від 10 000 грн у період з 01.09.20 по 30.09.20 збільшує шанси на виграш.
https://www.universalbank.com.ua/news/a ... v-monobank
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