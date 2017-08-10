Акції від Universal Bank

Вклади, які беруть участь в акції:
новий депозит або продовжений в період дії акції на суму від 10 000 грн;
валюта вкладу — гривня;
термін розміщення від 3-х місяців.
Щоб збільшити шанси на виграш, не потрібно відкривати декілька депозитів по 10 000 грн — достатньо відкрити один депозит на 100 000 грн, і ви матимете 10 шансів на виграш =)
А ще можна поповнювати депозити, відкриті або продовжені у період акції. Поповнення на суму від 10 000 грн у період з 01.09.20 по 30.09.20 збільшує шанси на виграш.