Акції від Universal Bank

Ми разом з Mastercard піклуємося про зручність і безпеку своїх клієнтів, тому підключили новий сервіс – можливість безкоштовної здачі ПЛР-тесту на COVID-19, для власників преміальних карток від monobank | Universal Bank, в аеропорту Бориспіль. При негативному результаті якого, ви зможете уникнути обов'язкового перебування на самоізоляції. Що економить гроші, час і нерви! Щоб скористатися послугою по прильоту, необхідно: 1. Оформити запит на стійці тестування після проходження паспортного контролю, 2-й поверх терміналу D. 2. Пред'явити картку monobank Mastercard співробітнику аеропорту і здати тест. 3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного карантинного періоду. Щоб скористатися послугою в день вильоту, потрібно: 1. Оформити запит на тестування на третьому поверсі терміналу D напроти стійки № 48 Fast Line. 2. Пред'явити картку monobank Mastercard і посадковий квиток, після чого здати тест. 3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». https://www.universalbank.com.ua/news/b ... ersal-bank