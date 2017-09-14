Що за *до 32.12.2024*?
Імхо. Як ото замки на дверях суто для чесних людей, бо вскриваються шахраями майже будь-які без труднощів (весь інет заповнений роліками), то теж саме і з електронними пристроями.
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:06
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:11
detroytred дорогий замок (як і дорогу авто сигналізацію) ставлять не для того, щоб ніколи не відкрили, а щоб злодій при інших рівних умовах обрав не вас, а того, кого простіше, швидше і менш ризиковано
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:18
Згоден. Є і такий фактор. Це на поверхні.
Наскільки він значний не скажу, бо зазвичай "за рівних інших умов" ставлять однакові по складності-ціні засоби захисту.
Тобто на дороге авто-хату більш дорожчі сигналки-замки.
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:24
detroytred
В тому і нюанс.. Коли ви на середнє по бюджету авто ставите топову сигналку, підуть відкривати ту, у кого сигналка простіша. Або нема взагалі.
Виняток: треба саме ваша машина. Саме ваша комплектація, рік, колір. Але це дуже рідкі випадки і в основному в преміальному сегменті.
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:31
В такому випадку, погоджуюсь.
Але порада Федієнко, як посадовця, була для всіх. Я розглядав саме в цій площині.
Як рішення для всіх.
А так, виходить, що це рішення для себе за рахунок тих, хто стане жертвою.
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:41
detroytred
То так можна далеко зайти.
«отримав диплом і працює в білій сорочці за рахунок тих, хто після 8-класу сільської школи чистить унітази за менші гроші».
Ми всі всюди конкуруємо між собою: хочемо собі взяти краще, безпечніше, комусь , менш вдалому, залишити гірше.
Додано: Нед 21 вер, 2025 10:01
Щодо того, що зростання собівартості гальмувало би темпи росту, то є ще інша сторона - більше би заробляли, то більше би і витрачали.
Якщо б на ці вакансії не знайшлось українців, то швидше ще би з інших національностей шукали. Але в Польщі дуже значне вирівнювання доходів за рахунок прогресивних податків. Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.
Ось це як на мене приклад для наслідування. Не маю на увазі суто програмістів, а взагалі співвідношення зарплат, особливо у бюджетній сфері.
Додано: Нед 21 вер, 2025 10:01
