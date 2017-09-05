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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:17

+ 24% кешбеку для твоєї незалежності

З 24 по 26 серпня отримуйте 24% кешбеку від суми чеку в будь-якому ресторані чи кафе. Щоб взяти участь в акції достатньо додати свою картку «Велика п’ятірка» або #PudraСard в Apple Wallet або Google Pay та розраховуватися смартфоном з нашої картки за їжу та напої в будь-якому ресторані чи кафе впродовж святкового викенду. До 30 серпня на ваш бонусний рахунок буде зараховано 24% кешбеку. Максимальна сума становить 250 гривень. Акція діє з 24 по 26 серпня включно.

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https://tascombank.ua/news/5d5ea1be38101e1b19276eef
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:27

Зустрічайте осінь стильно з Visa та ЦУМ!

Підберіть модний лук з нової колекції осінь-зима 2019/2020 у ЦУМ зі знижкою 10% з преміальними картками Visa!
З 1 по 30 вересня розраховуйтесь преміальними картками Visa від ТАСКОМБАНКУ в ЦУМ за товари з жіночої й чоловічої колекції 2019/2020 та отримуйте знижку — 10%!

Знижка доступна власниками карток Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite.

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Насолоджуйтесь шопінгом з преміальними картками Visa від ТАСКОМБАНКУ!

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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:27

ТАСКОМБАНК: перші 30% річних за акцією «Три, три, тридцять!»

Нинішня осінь ймовірно стане найприбутковішим сезоном цього року для вкладників ТАСКОМБАНКУ. До свого ювілею банк розігрує суперставки за депозитом у гривні — 30% річних!

Вітаємо першу переможницю депозитної акції «Три, три, тридцять!», яка оформила свій вклад під 30% річних у Кропивницькому відділенні ТАСКОМБАНКУ! І нагадуємо, що акція продовжується до 31 жовтня 2019 року.

«Наші клієнти — це наш найцінніший актив, який ми здобули за роки роботи на фінансовому ринку України. Саме тому, ми святкуємо ювілей разом. Ми вдячні кожному за довіру та раді можливості приємно здивувати прибутковістю вкладів та надати додаткові бонуси кожному», — коментує акцію Оксана Крамаренко, начальник управління депозитних продуктів АТ «ТАСКОМБАНК».

Щоб взяти участь в депозитній акції «Три, три, тридцять!» запрошуємо клієнтів до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ. Оформлюючи депозит «Стабільний», обирайте скретч-картку, стирайте захисне поле і відразу ж дізнайтеся розмір свого гарантованого додаткового бонусу від 0,3% до 3% або вигравайте суперставку 30% річних. Без подарунку не залишиться ніхто!

Взяти участь в акції можуть як діючі, так і нові клієнти. Детальні умови акції.

https://tascombank.ua/news/5d724c5838101e1b19b08823
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:08

30 років! 30 днів! 30 гаджетів!

10 жовтня ТАСКОМБАНК розіграв перші призи в рамках Акції «30 років! 30 днів! 30 гаджетів!»

В розіграші взяли участь усі транзакції за всіма картками, заєстрованих в акції учасників. За результатами розыграшу було визначено 10 переможців, які отримають призи першого етапу розіграшу: 1 iPhone, 1 телевізор, 4 планшети та 4 фітнес-браслети.

Тож вітаємо:

Харка Ігоря Степановича
Ноєнка Ігоря В’ячеславовича
Попович Віталію Володимирівну
Юхника Андрія Юрійовича
Пашинського Юрія Віталійовича
Бушила Анатолія Георгійовича
Касьянчика Руслана Володимировича
Резнікова Романа Віталійовича
Ревенко Олену Борисівну
Лутчина Олександра Васильовича
Акція продовжується, тож святкуйте 30-річчя ТАСКОМБАНКУ разом з нами та вигравайте найкрутіші гаджети цієї осені! Розраховуйтеся і надалі картками Велика п’ятірка та #PudraСard, реєструйтеся в Акції «30 років! 30 днів! 30 гаджетів!» та беріть участь у наступних розіграшах призів. Кожна ваша оплата на суму чеку від 500 грн бере участь у розіргаші. Чим більше оплат, тим більші шанси на виграш!

На вас усе ще чекають суперпризи: 4 iPhone, 4 телевізори, 6 планшетів та 6 фітнес-браслетів, які ми розіграємо серед учасників Акції впродовж цього місяця!

Наступні розіграші відбуватимуться:

2-й етап — 21 жовтня 2019 року;

3-й етап — 31 жовтня 2019 року.

Досі не маєте кредитної картки ТАСКОМБАНКУ? Замовляйте на сайті вже зараз, оцінюйте переваги та вигравайте круті призи!

Акція діє з 1.10.2019 р. по 31.10.2019 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованих територій.

Участь в акції можуть прийняти власники кредитних карток Велика п’ятірка та #PudraСard, що досягли 18 років.

Зареєструватися Офіційні правила акції

https://tascombank.ua/news/5da08729f539050012767f24
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