В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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С деловыми визитами приехали порядка 310 тысяч человек, а в качестве туристов - свыше 13,5 тысяч. В первой половине 2018 года Россию посетили более 3,9 миллиона граждан Украины. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на данные ФСБ России. Отмечается, что в частных целях поездку в России осуществили около 3,6 миллиона украинцев, еще 310 тысяч человек прибыли с деловыми визитами, а более 13,5 тысяч граждан Украины - с целью туризма. В целом, уточняет газета, за аналогичный период 2017 года в России побывали около 4,2 млн граждан Украины. Небольшое колебание статистики объясняется тем, что в последние годы украинцы активно меняют место жительства. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год в РФ перебралось 638,2 тысяч жителей Украины
Она стреляет ракетами, летящими со скоростью два километра в секунду, и может поражать цели, двигающиеся в два раза быстрее. Она способна одновременно взять на прицел 80 различных вражеских самолетов, дронов и крылатых ракет на расстоянии в 400 километров и засечь боевые самолеты-невидимки, которые ранее уклонялись от обнаружения. Но, возможно, самым опасным аспектом российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» является ущерб, который она нанесла силе воздействия антимосковской программы санкций Вашингтона и согласованным усилиям США по изоляции России от остального
Это - военно-политический аспект проблемы, далее - чистая экономика цены российского экспансионизма с точки зрения обозревателя одной из ведущих финансовых газет мира.
Прочитал статью, спасибо. Укрепился в мысли, которая сформировалась уже давно. Как те банки, полные токсичными активами в преддверии кризиса 2008-го, РФ - too big to fail.
Действительно, додавить до голода, развала и октябрьских революций никто не хочет, а возможно и не может.
Но во-первых, не стоит переоценивать внутренний потенциал этому давлению противостоять - у вас всего 150 млн своего населения и 0 союзников.
А во-вторых, не стоит забывать, что сегодня цивилизованный мир и не ведет противостояние в ключе "сытый-голодный", или "мы в рай, а они сразу сдохнут". Сегодня борются за среднюю продолжительность жизни 90 лет против уже достигнутых 80-и...
Ну и где в этом всем РФ себя видит? Вместо того, чтобы объединиться с цивилизованным миром с освоении космоса и других научных проектов, борьбе с исламским терроризмом и прочими проблемами глобальной безопасности, вы культивируете собственную исключительность, попов и захват чужих территорий.
zРадио написав: Вместо того, чтобы объединиться с цивилизованным миром с освоении космоса и других научных проектов, борьбе с исламским терроризмом и прочими проблемами глобальной безопасности, вы культивируете собственную исключительность, попов и захват чужих территорий.
Разве лучше культивировать собственную никчемность, педерастию и разбазаривать территорию?
Мне кажется это крайности, что "лучше со всеми дружить", что "все козлы и я заберу, что смогу". Но если поставить себя на место правителя РФ, я бы не знал, как поступить. Золотой середины трудно достичь, (скорее невозможно), так, что я бы наверное выбрал путь с использованием сильных сторон РФ, а именно -- военной силы, но так, чтоб не воевать с НАТО напрямую.
Кстати это объясняет, почему РФ начинает мутить войнушки, как только кто-то из соседей хочет в НАТО. Других рычагов влияния, типа экономической, мягкой силы, у РФ нет. Ну разве , что газнефть.
zРадио написав: Вместо того, чтобы объединиться с цивилизованным миром с освоении космоса и других научных проектов, борьбе с исламским терроризмом и прочими проблемами глобальной безопасности, вы культивируете собственную исключительность, попов и захват чужих территорий.
Разве лучше культивировать собственную никчемность, педерастию и разбазаривать территорию?
Мне кажется это крайности, что "лучше со всеми дружить", что "все козлы и я заберу, что смогу". Но если поставить себя на место правителя РФ, я бы не знал, как поступить. Золотой середины трудно достичь, (скорее невозможно), так, что я бы наверное выбрал путь с использованием сильных сторон РФ, а именно -- военной силы, но так, чтоб не воевать с НАТО напрямую.
Кстати это объясняет, почему РФ начинает мутить войнушки, как только кто-то из соседей хочет в НАТО. Других рычагов влияния, типа экономической, мягкой силы, у РФ нет. Ну разве , что газнефть.
P.S. США легче, могут и кнутом, и пряником.
Вопрос почти глобальный - если бы я бы президентом. Просто напомню - в начале 21-го века РФ была союзником НАТО в войне с террором, и ее все любили (на словах). Она искренне пыталась понравиться мировой финансовой олинархии, но случился облом - подполковник и К не дали МБХ продать этой самой олигархии за долю малую 2% мировых разведанных запасов нефти (ЮКСИ). И начался накат - да как они посмели делить природную ренту России не с нами (мировыми олигархами), а тратить на свое население и страну, которую в сущности списали в архив. Последней попыткой договориться был Мюнхен 2007 - НЕ УСЛЫШАЛИ. В 8-ом РФ произвела ОДИН боевой самолет (БЕН в блоге дико смеялся над встающими с колен). Через десять лет, когда их производство приблизилось к сотне (и так каждый год + огромное количество самого современного в мире вооружения) - ЗАИКАЛ ВЕСЬ МИР. А ведь могли неплохо жить - и они и мы. НЕ СУДЬБА. А ЖАЛЬ. А главное - как всегда никто не виноват - ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ.
Волгарь написав:А главное - как всегда никто не виноват - ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ.
Виновата РФ! Но не перед Западом, или всем миром. А перед собой в первую очередь. Перед своим рядовым населением, которое завидует качеству жизни в Европе, США, Японии, потому что не имеет и половины от этого.
В 2000-х был реальный шанс освоить западные технологии и капитал. Выехать за счет реально более сильного партнера, найти себя в международном разделении интеллектуального труда.
Но ваши элиты выбрали другой путь - путь оболванивания и обворовывания своего населения.
Красивая жизнь нескольких семей властимущих за счет нефтедолларов создала иллюзию величия, процветания и широких возможностей всей страны. А вместе с ними - и непомерные амбиции на роль 2-го гегемона.
Неспроста "мюнхенская речь" прозвучала в 2007. Не в 2004, не в 2010, а в 2007 - период рекордной стоимости нефти и других коммодов. То, что и делало кооператив "Озеро" таким мнимо могучим.
А могли ведь до сих пор придерживать своих коней и перенимать западный опыт. По ППС доходам, возможно, уже бы дотянулись до какой-нибудь Испании, а по интеллектуальному потенциалу - до Китая...