У вас було перше громадянство до другого укр громадянства в 2002
Це вже трете? Українське було другим
|
|
|
Додано: Сер 26 сер, 2020 01:56
У вас було перше громадянство до другого укр громадянства в 2002
Це вже трете? Українське було другим
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 02:07
А с чего Вы взяли что мама не счастлива в Одессе ? а мне в принципе приняв факт, что в Украине нет государства, а есть оккупационный режим, живется тоже вполне себе нормально в Одессе, я не извожусь муками, что мне государство что то должно, я на него просто не рассчитываю хоть в чем то.
И почему Вы меня все пытаетесь сплавить куда то, да еще и политическое убежище просить, пока меня СБУ не прессует, как бы и не за то по моему если мы говорим о законных основаниях, а так да могут подослать палачей или чет подбросить за неимением законных оснований.....но тогда не факт что в Крым, мне больше нравится Рим но после нашествия мигрантов, больше нравятся Альпы раз уж вы меня выгоняете в Украины, ну в крайнем случае в раз так хотите меня выселить в РФ то хоть Питер с Москвой, а то то в ЛНР, то в Крым пытаетесь меня отправить.
Додано: Сер 26 сер, 2020 02:08
Нет, у меня два гражданства, я не Беня я законопослушный и на момент принятия Украинского у меня не было второго я отношусь сейчас к паспорту намного проще, как к простой утилитарной вещи которая дает мне возможность беспрепятственно жить, работать и перемещаться по миру.
Додано: Сер 26 сер, 2020 02:46
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Українське законодавство не забороняє мати інше громадянство; просто в Україні ваше інше до уваги не буде братись. Тому Беня нічого не порушує. А вам не потрібно було відмовлятись від свого іншого що у вас було до 2002 (якщо це інше не забороняє подвійне громадянство як Німеччина наприклад).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 02:48
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Ну в Криму у вашої мами не буде мовного барьеру та культурний шок буде мінімальний. Тому так. Ну і клімат схожий до одеського.
Буде дуже легко адаптуватись.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:14
Образец истинного украинского патриота переживающего за Украину издалека и учащего других как правильно любить неньку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:16
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А у нее и в Одессе нет мовного бар'єру та культурного шоку, с чего это ей мигрировать в Крым да еще и политическое убежище просить, может ей еще и сестру с подружками предложите забрать с собой в Крым и им всем вместе просить политическое убежище, где логика
P.S. специально для Вас переключился на украинский и искал буквы на клавиатуре (потому как у меня нет на ней украинской раскладки) что бы написать правильно по украински слово барьер мовно культурный Вы наш
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:19
Люди живуть там де їм подобається. Це ти мордуєш себе живучи на Україні
Не подобається ситуація міняй її або сиди і не висовуйся. В Україні забагато ватників на мій смак; тому звиняйте. Як можна ефективно в законий спосіб зменшити кількість вати?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:21
Михалыч
Автокорект пропустив, ви зрозуміли мій суржик; ціль досягнуто.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:56
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Т.е. другими словами Вы эмигрировали в Канаду и/или не хотите жить в Украине, в частности потому, что считаете в Украине, много вышиватников и решили т.о. законным способом уменьшить их количество в Украине
P.S. и нет, это был не автокоррект, я выделил жирным правильное написание специально для Вас
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|