RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 01:56

  Михалыч написав:Второе гражданство я получил после майдана и не РФ, а нормальной страны безвизового ЕС, что бы иметь возможность работать и спокойно перемещаться, хотя и раньше у меня особых проблем с этим не было.


У вас було перше громадянство до другого укр громадянства в 2002
Це вже трете? Українське було другим
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8856
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:07

  Ukrainian написав:
  Михалыч написав:мне не нравится оккупационный режим в стране

Просіться в Крим думаю вам та мамі дадуть політичний притулок. Шанси великі.
Я на повному серйозі. Люди мають бути щасливі це головне.


А с чего Вы взяли что мама не счастлива в Одессе ? а мне в принципе приняв факт, что в Украине нет государства, а есть оккупационный режим, живется тоже вполне себе нормально в Одессе, я не извожусь муками, что мне государство что то должно, я на него просто не рассчитываю хоть в чем то.

И почему Вы меня все пытаетесь сплавить куда то, да еще и политическое убежище просить, пока меня СБУ не прессует, как бы и не за то по моему если мы говорим о законных основаниях, а так да могут подослать палачей или чет подбросить за неимением законных оснований.....но тогда не факт что в Крым, мне больше нравится Рим но после нашествия мигрантов, больше нравятся Альпы раз уж вы меня выгоняете в Украины, ну в крайнем случае в раз так хотите меня выселить в РФ то хоть Питер с Москвой, а то то в ЛНР, то в Крым пытаетесь меня отправить.
Михалыч
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:08

  Ukrainian написав:
  Михалыч написав:Второе гражданство я получил после майдана и не РФ, а нормальной страны безвизового ЕС, что бы иметь возможность работать и спокойно перемещаться, хотя и раньше у меня особых проблем с этим не было.


У вас було перше громадянство до другого укр громадянства в 2002
Це вже трете? Українське було другим


Нет, у меня два гражданства, я не Беня :mrgreen: я законопослушный и на момент принятия Украинского у меня не было второго :wink: я отношусь сейчас к паспорту намного проще, как к простой утилитарной вещи которая дает мне возможность беспрепятственно жить, работать и перемещаться по миру.
Михалыч
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:46

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:Нет, у меня два гражданства, я не Беня я законопослушный и на момент принятия Украинского у меня не было второго

Українське законодавство не забороняє мати інше громадянство; просто в Україні ваше інше до уваги не буде братись. Тому Беня нічого не порушує. А вам не потрібно було відмовлятись від свого іншого що у вас було до 2002 (якщо це інше не забороняє подвійне громадянство як Німеччина наприклад).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8856
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:в Крым пытаетесь меня отправить.

Ну в Криму у вашої мами не буде мовного барьеру та культурний шок буде мінімальний. Тому так. Ну і клімат схожий до одеського.
Буде дуже легко адаптуватись.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8856
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 600601602603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Replay і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує утримання парламенту пересічному українцю
Пчёлка » Вів 22 сер, 2017 12:14
0 1479
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2017 12:14
Пчёлка
Верховна Рада в оренду: скільки коштує приміщення у парламен
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 10:22
0 2456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 10:22
Пчёлка
Скільки нардепів Ради отримали компенсацію за житло
Пчёлка » Вів 26 січ, 2016 11:49
1 2483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 16:02
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron