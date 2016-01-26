Михалыч
В Україні не можна законним способом зменшити кількість вати чи не так? Тому довелось змінити країну на таку де вати набагато менше.
Звиняйте що не точно висловився.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:04
Михалыч
В Україні не можна законним способом зменшити кількість вати чи не так? Тому довелось змінити країну на таку де вати набагато менше.
Звиняйте що не точно висловився.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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