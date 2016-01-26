Адам Смит @_Smithchenko · 2h Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.
За последние 20 лет Россия превратилась из страны, которая импортировала пшеницу из-за рубежа, в страну, на долю которой приходится пятая часть всех мировых продаж пшеницы. Это стало возможным благодаря тому, что ее плодородные земли дают высокие урожаи и по весьма привлекательным ценам. Сегодня российскую пшеницу покупают более 100 стран, от Египта до Филиппин, и Россия стремится расширить список своих клиентов, добавив туда те рынки, где ее пшеница пока не продается из-за действующих там правил, касающихся качества зерна.
И действительно, в 20-ом году РФ соберет около 135 млн. т зерновых (лучший или 2-ой результат за всю историю) и экспортирует около 50 млн. т зерна. Для страны, еще 30 лет назад ИМПОРТИРОВАВШЕЙ миллиард пудов зерновых, это несомненное достижение. Причем на фоне роста производства мяса примерно на 1/5 за эти же 30 лет.
Як там акції грязьпрому? На енергоносіях втратили 130млрд На пшениці заробили 15 млрд з яких додатково всього 5 млрд..... Я бурно аплодую подібній економічній політиці... ще трошки і будете рапортувати про лико з березової кори....
Ukrainian написав: Адам Смит @_Smithchenko · 2h Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
А можно ссылку на саму новость, а не на твиттер незнамо кого. Ибо ищется поиском только это
МОСКВА, 28 авг.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.
65% доверяют, 30% -нет. Ничем смертельным для Путина не пахнет.
Кстати, почему то у меня есть уверенность, что подобные циферки по Зеленскому куда как хуже...
Ukrainian написав: Адам Смит @_Smithchenko · 2h Индекс доверия к Пу (по методу открытого опроса) продолжает бить отрицательные (для Пу) рекорды. По августу - 17% (в 2014 было около 70%). Сейчас достаточно одного небольшого толчка, чтобы обрушить на голову Путина лавину народной любви по примеру Лукашенко
А можно ссылку на саму новость, а не на твиттер незнамо кого. Ибо ищется поиском только это
МОСКВА, 28 авг.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,9% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,9% указали президента, 29,8% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 61,9%.
65% доверяют, 30% -нет. Ничем смертельным для Путина не пахнет.
Кстати, почему то у меня есть уверенность, что подобные циферки по Зеленскому куда как хуже...
Пожежу, що спалахнула 7 жовтня на складі боєприпасів у Рязанській обалсті РФ, досі не вдається загасити.
Як повідомляє російський “Інтерфакс“, на сьогоднішній ранок у двох районах Рязанської області запроваджений надзвичайний стан.
За повідомленням російського ЗМІ, внаслідок вибухів і пожеж, які розповсюдились зі складу боєприпасів на навколишні села, госпіталізовані 16 осіб, 6 з яких отримали опіки і травми під час гасіння пожежі на складі боєприпасів.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД