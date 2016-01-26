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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:41

  Волгарь написав:За 9 месяцев 2020-го импорт продовольствия превысил экспорт всего на 6% (а еще недавно превышал его в разы), а в сентябре РФ и вовсе стала нетто-экспортером продуктов.
То ви тепер радієте недоїданню власного населення? Чи вже навчились брюквою банани заміняти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

От вона - користь від санкцій, в першому пункті таблиці: :)
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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