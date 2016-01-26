|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:41
Волгарь написав:
За 9 месяцев 2020-го импорт продовольствия превысил экспорт всего на 6% (а еще недавно превышал его в разы), а в сентябре РФ и вовсе стала нетто-экспортером продуктов.
То ви тепер радієте недоїданню власного населення? Чи вже навчились брюквою банани заміняти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23628
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:02
От вона - користь від санкцій, в першому пункті таблиці:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11287
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1151 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|