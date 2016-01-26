То ви тепер радієте недоїданню власного населення? Чи вже навчились брюквою банани заміняти?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:41
То ви тепер радієте недоїданню власного населення? Чи вже навчились брюквою банани заміняти?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:02
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:09
Мечты волгарей из Ольгино не сбылись
СП2 в 2020г так и не построили
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