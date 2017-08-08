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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:03

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Офіційні правила та умови Акції

Акція діє з 25 квітня по 25 травня 2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:04

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Офіційні правила та умови Акції

*Акція діє з 22.04.2019 р. до 20.05.2019 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Детальні умови на bilshe.mastercard

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... yi-muz-781
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:38

НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ ЧАСОМ ВДОМА З КАРТКОЮ VISA

Обирайте як комфортно провести час вдома: шопінг, розваги або доставка з улюбленого ресторану – для цього потрібно розраховуватися карткою Visa від Credit Agricole та отримайте спеціальні пропозиції.

Шопінг:

ROZETKA – 5% на бонусний рахунок під час оплати карткою Visa (за 1 товар сума не може перевищувати 100 грн). Акція діє до 03.05.2020 року.
Ресторани та доставка:

Domino's Pizza – знижка 50% кожен день на кожну другу піцу розміром 30 см та 36 см. Для отримання знижки застосовуйте багаторазовий промо-код «visa2020». Акція діє до 03.05.2020 року;
Raketa – знижка 130 грн на перше замовлення від 250 грн. та безкоштовна доставка на кожне замовлення. Для отримання знижки застосовуйте промо-код «vdomasvisa», промо-кодом для однієї картки можна скористатися один раз. Акція діє до 06.05.2020 року;
MyWater – знижка 30% через додаток MYWATER. Для існуючих клієнтів, які вперше замовляють через додаток. Акція діє до 31.08.2020 року.
Розваги та дозвілля:

MEGOGO – знижка 20% на всі прем'єри та до 50% на передплату "ТБ і Кіно: Максимальна". Акція діє до 03.05.2020 року;
LeoGaming – 10% бонус в ігровій валюті за умови поповнення карткою Visa. Акція діє до 03.05.2020 року;
Книгарня "Є" – додаткова знижка 5% під час оплатою картки Visa. Акція діє до 19.04.2020 року.
Електронні оплати:

LeoWallet - 5% cash-back у гаманці LeoWallet. Акція діє до 03.05.2020 року.
https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/p ... it-agr-929
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:40

АКЦІЯ ВІД CREDIT AGRICOLE ТА UBER EATS

До 26 квітня замовляйте доставку їжі легко та вигідно зі знижкою 200 грн. на перше замовлення через Uber Eats.

Щоб отримати знижку вам необхідно натиснути на посилання http://t.uber.com/eatsagricole, зареєструватись в додатку, використати промокод EATSAGRICOLE та сплатити за замовлення карткою Credit Agricole.

Пропозиція діє до 26 квітня включно в містах доставки Київ, Львів, Одеса, Харків, Вінниця та Дніпро. Мінімальна сума замовлення для отримання знижки – 400 грн.
https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/p ... n-na-p-931
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:42

ЗНИЖКА 10% НА ЗАМОВЛЕННЯ В JOOM ТА БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА!

Сплачуйте карткою Visa від Credit Agricole за покупку в онлайн-магазині на сайті joom.com або у додатку Joom та отримайте 10% знижки на одну покупку та безкоштовну доставку від Укрпошти, використавши промокод VESNAZVISA!

Як отримати знижку:

Авторизуйтеся на сайті joom.com або у додатку Joom
При сплаті за покупку карткою Visa введіть промокод VESNAZVISA у спеціальному розділі на сайті чи у додатку
Після введення промокоду знижка надається на одну покупку протягом дії Акціі
Акція діє з 20 квітня – 26 квітня 2020 р.
https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/p ... stavka-932
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:53

Re: Акції від банку Credit-Agricole

На нужны акции по депозитам.

Грн - 30%
Валюта - 10%.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:45

  Investor_K написав:На нужны акции по депозитам.

Грн - 30%
Валюта - 10%.

Полагаю к лету у многих будут :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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