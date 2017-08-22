Акції від банку Credit-Agricole

Наші партнери HELEN MARLEN, UNMOMENTO та FIZMAT підготували знижки та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Пропозиція діє до 10.06.2020
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:10
ГОТУЙТЕСЯ ДО ЛІТА РАЗОМ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE
Літо вже зовсім скоро, а отже час до нього готуватись!
Наші партнери HELEN MARLEN, UNMOMENTO та FIZMAT підготували знижки та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Пропозиція діє до 10.06.2020
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53
КОЛИ БІЛЬШЕ – ЦЕ БОМБЕЗНО!
Зустрічайте грандіозне оновлення програми Mastercard Більше!
З 28 травня держателям карток Mastercard від Credit Agricole доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше за посиланням
та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.
Клієнтам, які були учасниками програми, потрібно пройти повторну реєстрацію на
P.S. Готуйтеся до приємних несподіванок із колесом сюрпризів.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:21
ЗНИЖКА 5 % НА ВСЕ З ПРЕМІАЛЬНОЮ КАРТКОЮ MASTERCARD
Автокрісла, стільчики для годування, іграшки, косметика, одяг та взуття чекають на Вас!
Щоб скористатися пропозицією:
здійснюйте покупки у фірмових магазинах Chicco® або на сайті www.сhicco.сom.ua;
розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard® від Credit Agricole;
використовуйте промокод MC-CREDITAGRICOLE-2020;
заощаджуйте 5 % від зазначених цін.
Деталі на
Акція діє з 05.06.2020 року до 30.06.2020 року включно.
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:12
17% ЗНИЖКИ НА LAMODA.UA ВЖЕ ЧЕКАЮТЬ НА ВАС!
10 Червня 2020
Як отримати знижку?
завітайте на lamoda.ua
встановіть фільтр «Тільки товари Lamoda»
виберіть товари й додайте до кошика
під час оформлення замовлення введіть промо-код EXTRA 17 у полі «Промокод», натисніть «Застосувати»
виберіть спосіб оплати замовлення онлайн карткою Mastercard від Credit Agricole і введіть свої дані для доставки
Умови Акції:
Знижка діє на замовлення будь-якої вартості. Знижка за промо-кодом підсумовується з іншими знижками, які надає Lamoda в рамках програми лояльності. Додаткові умови щодо промо-коду – на сторінці lamoda.ua/promo/
Акція діє з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р.
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:14
ПРОВОДЬТЕ ЧАС З КОРИСТЮ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE
Цікаві фільми, онлайн-квести, автокінотеатри, новинки літератури — тут кожен знайде ідею, що робити в червні!
А ще ми підготували для вас добірку неймовірних локацій для подорожей Україною та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Дізнайтесь деталі за посиланням та поспішайте скористатись.
Пропозиція діє до 10.07.2020
Додано: Вів 23 чер, 2020 10:17
ЗНИЖКА 10% НА ПОКУПКИ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНІ FARFETCH.COM
Тримай знижку на нові образи. Дивуй усіх крутими обновами з карткою Mastercard від Credit Agricole.
Період дії пропозиції: по 31 грудня 2020 р.
Наявність пропозиції – онлайн – замовлення зі всього світу, діють обмеження на доставку.
Пропозиція для держателів карток Mastercard від Credit Agricole.
Як скористатися пропозицією:
Під час оформлення покупки на farfetch.com введіть промо-код MASTERCARD10 для отримання знижки.
Умови пропозиції:
Farfetch охоплює 700 бутиків та брендів і здійснює доставку в майже 190 країн. Держателі карток Mastercard можуть отримати 10% на сайте за промо-кодом MASTARCARD10 (унікальні коди також доступні). Знижка діє лише на товари з повною ціною.
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:04
ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ «СПЛАЧУЙ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ В I-BANK
25 Червня 2020
З 4 травня по 15 червня 2020 року у Credit Agricole діяла акційна пропозиція для клієнтів банку. Клієнти, які здійснили мінімум три платежі з оплати комунальних послуг через онлайн-банкінг i-Bank із розділу «Платежі – Оплата послуг» наступних категорій:
Комунальні послуги
Інтернет
Телефонія
Мобільний зв’язок
взяли участь в Акційному розіграші однієї з двох ігрових приставок Sony PlayStation 4 Pro. Визначення переможців відбулось за участі спостережної комісії 22 червня 2020 року шляхом випадкової вибірки на
Переможцями Акції стали:
Веремійчик Л.І. (смт. Котельва)
Кравчук О. В. (м. Вінниця)
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