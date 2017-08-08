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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:10

ГОТУЙТЕСЯ ДО ЛІТА РАЗОМ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE

Літо вже зовсім скоро, а отже час до нього готуватись!

Наші партнери HELEN MARLEN, UNMOMENTO та FIZMAT підготували знижки та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.
Пропозиція діє до 10.06.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... cole-t-944
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53

КОЛИ БІЛЬШЕ – ЦЕ БОМБЕЗНО!

Зустрічайте грандіозне оновлення програми Mastercard Більше!

З 28 травня держателям карток Mastercard від Credit Agricole доступно ще більше унікальних пропозицій і знижок від партнерів, а також круті акції та безцінні подарунки.

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше за посиланням https://bilshe.mastercard.ua

та відкрийте для себе світ привілеїв і ексклюзивних можливостей.

Клієнтам, які були учасниками програми, потрібно пройти повторну реєстрацію на https://bilshe.mastercard.ua та додати свої картки. Після цього в кабінеті будуть доступні бали, що були накопичені за період відпустки програми.

P.S. Готуйтеся до приємних несподіванок із колесом сюрпризів.

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... mbezno-946
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Повідомлень: 1318
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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:21

ЗНИЖКА 5 % НА ВСЕ З ПРЕМІАЛЬНОЮ КАРТКОЮ MASTERCARD

Автокрісла, стільчики для годування, іграшки, косметика, одяг та взуття чекають на Вас!

Щоб скористатися пропозицією:

здійснюйте покупки у фірмових магазинах Chicco® або на сайті www.сhicco.сom.ua;
розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard® від Credit Agricole;
використовуйте промокод MC-CREDITAGRICOLE-2020;
заощаджуйте 5 % від зазначених цін.
Деталі на www.mastercard.ua

Акція діє з 05.06.2020 року до 30.06.2020 року включно.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -credi-948
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:12

17% ЗНИЖКИ НА LAMODA.UA ВЖЕ ЧЕКАЮТЬ НА ВАС!

10 Червня 2020
Як отримати знижку?
завітайте на lamoda.ua
встановіть фільтр «Тільки товари Lamoda»
виберіть товари й додайте до кошика
під час оформлення замовлення введіть промо-код EXTRA 17 у полі «Промокод», натисніть «Застосувати»
виберіть спосіб оплати замовлення онлайн карткою Mastercard від Credit Agricole і введіть свої дані для доставки
Умови Акції:
Знижка діє на замовлення будь-якої вартості. Знижка за промо-кодом підсумовується з іншими знижками, які надає Lamoda в рамках програми лояльності. Додаткові умови щодо промо-коду – на сторінці lamoda.ua/promo/
Акція діє з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... na-vas-950
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Повідомлень: 1318
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:14

ПРОВОДЬТЕ ЧАС З КОРИСТЮ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE

Цікаві фільми, онлайн-квести, автокінотеатри, новинки літератури — тут кожен знайде ідею, що робити в червні!

А ще ми підготували для вас добірку неймовірних локацій для подорожей Україною та спеціальні пропозиції для держателів преміальних карток від Credit Agricole.

Дізнайтесь деталі за посиланням та поспішайте скористатись.

Пропозиція діє до 10.07.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... cole-t-953
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:17

ЗНИЖКА 10% НА ПОКУПКИ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНІ FARFETCH.COM

Тримай знижку на нові образи. Дивуй усіх крутими обновами з карткою Mastercard від Credit Agricole.

Період дії пропозиції: по 31 грудня 2020 р.

Наявність пропозиції – онлайн – замовлення зі всього світу, діють обмеження на доставку.

Пропозиція для держателів карток Mastercard від Credit Agricole.

Як скористатися пропозицією:

Під час оформлення покупки на farfetch.com введіть промо-код MASTERCARD10 для отримання знижки.

Умови пропозиції:

Farfetch охоплює 700 бутиків та брендів і здійснює доставку в майже 190 країн. Держателі карток Mastercard можуть отримати 10% на сайте за промо-кодом MASTARCARD10 (унікальні коди також доступні). Знижка діє лише на товари з повною ціною.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... tchcom-956
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:04

ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ «СПЛАЧУЙ КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ В I-BANK

25 Червня 2020
З 4 травня по 15 червня 2020 року у Credit Agricole діяла акційна пропозиція для клієнтів банку. Клієнти, які здійснили мінімум три платежі з оплати комунальних послуг через онлайн-банкінг i-Bank із розділу «Платежі – Оплата послуг» наступних категорій:

Комунальні послуги
Інтернет
Телефонія
Мобільний зв’язок
взяли участь в Акційному розіграші однієї з двох ігрових приставок Sony PlayStation 4 Pro. Визначення переможців відбулось за участі спостережної комісії 22 червня 2020 року шляхом випадкової вибірки на www.random.org.

Переможцями Акції стали:

Веремійчик Л.І. (смт. Котельва)
Кравчук О. В. (м. Вінниця)
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -vigra-960
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:25

ЗНИЖКА 15% НА ПОКУПКИ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНІ THEHUT.COM

Тримай круті знижки. Дивуй сім’ю подарунками з карткою Mastercard від Credit Agricole.

Період дії пропозиції: по 31 грудня 2020 р.

Наявність пропозиції – онлайн – замовлення зі всього світу.

Пропозиція для держателів карток Mastercard від Credit Agricole.

Як скористатися пропозицією:

Щоб отримати пропозицію, додай до кошика вибрані товари та введи унікальний код MASTER15 у вікні запитання «Got a discount code? Enter it here» (Маєш код знижки? Введи його тут»). Знижка 15% діє на товари у твоєму кошику.

Умови пропозиції:

TheHut.com – це універсальний онлайн-магазин категорії люкс. Тут ти знайдеш одяг, предмети декору, косметику й інші товари відомих брендів. Заснований у 2004 році, наразі магазин здійснює доставку в понад 200 країн світу.

The Hut пропонує знижки держателям карток Mastercard
Пропозиція доступна при замовленні на будь-яку суму.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... hutcom-962
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Повідомлень: 1318
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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