Акції від банку Credit-Agricole

Щотижня розіграш сертифікатів «Intersport» (Епіцентр) на 1000 грн серед тих, хто сплатить кредиткою мінімум 3 рази на загальну суму 500 грн. Розіграш 2-х велосипедів для тих, хто сплатіть кредиткою мінімум 10 разів до 30.08.2020 на загальну суму від 1 000 грн. Акція діє з 27 липня 2020 – 30 серпня 2020 р. відбувається у 5 етапів:
перший етап: з 27.07.2020 до 02.08.2020 включно; другий етап: з 03.08.2020 до 09.08.2020 включно; третій етап: з 10.08.2020 до 16.08.2020 включно; четвертий етап: з 17.08.2020 до 23.08.2020 включно; п’ятий етап: з 24.08.2020 до 30.08.2020 включно. Переможці кожного етапу Акції та Акції в цілому будуть визначатися за допомогою сервісу Random.org. Визначення головних переможців Акції, які отримають велосипеди, відбудеться не пізніше 7.09.2020 р.