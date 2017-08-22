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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:45

КРУТІТЬ КОЛЕСО СЮРПРИЗІВ – ОТРИМУЙТЕ ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ!

Програма Mastercard Більше пропонує держателям карток ще більше приємних сюрпризів, а також сертифікатів від партнерів Mastercard.

На вас чекають три тижні особливих подарунків у троьх тематичних категоріях:

музика
подорожі
кіно та мистецтво
Щоб взяти участь в акції:

зареєструйтеся в програмі Mastercard Більше https://bilshe.mastercard.ua/
платіть вашою карткою Mastercard та накопичуйте бали
крутіть колесо та отримуйте подарунки

Акція діє з 13.07.2020 – 02.08.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... arunki-973
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Повідомлень: 1385
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:58

СМАКУЙТЕ ЕМОЦІЇ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE ТА VISA!

Credit Agricole та VISA підготували для власників преміальних карток найсмачнішу пропозицію. На літній сезон партнером програми стане мережа ресторанів La Famiglia.

Забронюйте столик в одному з 11 ресторанів мережі La Famiglia через консьєрж-сервіс VISA та отримуйте:

Затишний вечір з вишуканими стравами та авторськими напоями;
Смачні подарунки від кожного закладу.
Перелік ресторанів, що беруть участь в акції:

Toscana Grill
Vero Vero
Zafferano
Trattoria Zucca
Semifreddo
Piccolino
Vino e Cucina
Кувшин
Catch
Bigoli
Хуторець на Дніпрі
Акція діє до 31.12.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... a-visa-979
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Повідомлень: 1385
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:59

ВИГРАВАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД ТА СЕРТИФІКАТИ НА СПОРТИВНІ ТОВАРИ.

Щотижня розіграш сертифікатів «Intersport» (Епіцентр) на 1000 грн серед тих, хто сплатить кредиткою мінімум 3 рази на загальну суму 500 грн.
Розіграш 2-х велосипедів для тих, хто сплатіть кредиткою мінімум 10 разів до 30.08.2020 на загальну суму від 1 000 грн.
Акція діє з 27 липня 2020 – 30 серпня 2020 р. відбувається у 5 етапів:

перший етап: з 27.07.2020 до 02.08.2020 включно;
другий етап: з 03.08.2020 до 09.08.2020 включно;
третій етап: з 10.08.2020 до 16.08.2020 включно;
четвертий етап: з 17.08.2020 до 23.08.2020 включно;
п’ятий етап: з 24.08.2020 до 30.08.2020 включно.
Переможці кожного етапу Акції та Акції в цілому будуть визначатися за допомогою сервісу Random.org. Визначення головних переможців Акції, які отримають велосипеди, відбудеться не пізніше 7.09.2020 р.

В Акції беруть участь клієнти, які є держателями неактивних* кредитних карток Mastercard від Credit Agricole.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... tovari-982
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12345
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