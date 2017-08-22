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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:45

КРУТІТЬ КОЛЕСО СЮРПРИЗІВ – ОТРИМУЙТЕ ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ!

Програма Mastercard Більше пропонує держателям карток ще більше приємних сюрпризів, а також сертифікатів від партнерів Mastercard.

На вас чекають три тижні особливих подарунків у троьх тематичних категоріях:

музика
подорожі
кіно та мистецтво
Щоб взяти участь в акції:

зареєструйтеся в програмі Mastercard Більше https://bilshe.mastercard.ua/
платіть вашою карткою Mastercard та накопичуйте бали
крутіть колесо та отримуйте подарунки

Акція діє з 13.07.2020 – 02.08.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... arunki-973
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:58

СМАКУЙТЕ ЕМОЦІЇ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE ТА VISA!

Credit Agricole та VISA підготували для власників преміальних карток найсмачнішу пропозицію. На літній сезон партнером програми стане мережа ресторанів La Famiglia.

Забронюйте столик в одному з 11 ресторанів мережі La Famiglia через консьєрж-сервіс VISA та отримуйте:

Затишний вечір з вишуканими стравами та авторськими напоями;
Смачні подарунки від кожного закладу.
Перелік ресторанів, що беруть участь в акції:

Toscana Grill
Vero Vero
Zafferano
Trattoria Zucca
Semifreddo
Piccolino
Vino e Cucina
Кувшин
Catch
Bigoli
Хуторець на Дніпрі
Акція діє до 31.12.2020
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... a-visa-979
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Повідомлень: 1444
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:59

ВИГРАВАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД ТА СЕРТИФІКАТИ НА СПОРТИВНІ ТОВАРИ.

Щотижня розіграш сертифікатів «Intersport» (Епіцентр) на 1000 грн серед тих, хто сплатить кредиткою мінімум 3 рази на загальну суму 500 грн.
Розіграш 2-х велосипедів для тих, хто сплатіть кредиткою мінімум 10 разів до 30.08.2020 на загальну суму від 1 000 грн.
Акція діє з 27 липня 2020 – 30 серпня 2020 р. відбувається у 5 етапів:

перший етап: з 27.07.2020 до 02.08.2020 включно;
другий етап: з 03.08.2020 до 09.08.2020 включно;
третій етап: з 10.08.2020 до 16.08.2020 включно;
четвертий етап: з 17.08.2020 до 23.08.2020 включно;
п’ятий етап: з 24.08.2020 до 30.08.2020 включно.
Переможці кожного етапу Акції та Акції в цілому будуть визначатися за допомогою сервісу Random.org. Визначення головних переможців Акції, які отримають велосипеди, відбудеться не пізніше 7.09.2020 р.

В Акції беруть участь клієнти, які є держателями неактивних* кредитних карток Mastercard від Credit Agricole.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... tovari-982
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:24

ДО АЕРОПОРТУ ЧИ НАЗАД НА UBER -50%!

Чудова новина від Premium banking Credit Agricole та Visa - ми відновили знижку -50% на Uber до/з аеропорту «Київ» (Жуляни) або аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Якщо ви користувались послугою раніше, просто замовляйте Uber та отримуйте знижку автоматично.

Якщо ви новий клієнт – вводьте промокод VISAUAPREMIUM у додатку.

Пропозиція дійсна: 01.07.2020-30.09.2020.

Максимальний розмір знижки: 200грн. Максимальна кількість поїздок на місяці: 4 поїздки. Строки пропозиції можуть бути змінені.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... ber-50-984
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:51

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖНИЦЮ СПІЛЬНОЇ АКЦІЇ!

Креді Агріколь Банк із радістю повідомляє результати розіграшу в рамках акції «Вирушайте на UEFA Champions League Final Istanbul 2020 з програмою винагород Mastercard». Розіграш відбувся 22 квітня за допомогою генератора випадкових чисел Random.org. Вітаємо переможницю акції ― Кущ Ольгу. Вона обрала альтернативний приз ― грошову винагороду в розмірі 30 000 гривень, що передбачено Офіційними правилами акції, з огляду на пандемічну кризу та відтермінування проведення Ліги чемпіонів УЄФА 2020 на невизначений строк.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:58

КВЕСТ ПОДАРУНКІВ ВІД СА+

В період від 3 серпня до 16 вересня 2020 року у Креді Агріколь Банку діє акція «Квест подарунків в СА+». Акція проходить в чотири етапи, в кожному з яких активні користувачі нового мобільного банку СА+ мають шанс виграти круті подарунки. Визначення переможців відбувається шляхом випадкової вибірки на www.random.org.

Для участі в акції потрібно виконати наступні операції в мобільному додатку СА+:

Перший етап. Від 3 серпня до 12 серпня 2020 р. включно зробити принаймні один переказ коштів з картки на картку. Призовий фонд: одна музична колонка Music speaker JBL Pulse 4 та п’ять чашок. Розіграш відбудеться до 21 серпня.
Другий етап. Від 13 серпня до 25 серпня 2020 р. включно сплатити принаймні один рахунок за комунальні послуги. Призовий фонд: один робот-пилосос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner та п’ять парасоль. Розіграш відбудеться до 3 вересня.
Третій етап. Від 26 серпня до 06 вересня 2020 р. включно принаймні раз поповнити мобільний рахунок. Призовий фонд: одна ігрова консоль Sony PlayStation 4 Pro та п’ять екосумок. Розіграш відбудеться до 14 вересня.
Четвертий етап: Від 7 до 16 вересня 2020 р. включно відкрити вклад «Накопичувальний». Призовий фонд: один електросамокат Xiaomi Mi Scooter та п’ять світшотів. Розіграш відбудеться до 25 вересня.
Учасники акції, які виконають умови всіх чотирьох етапів акції автоматично стають учасниками розіграшу головного призового фонду, який включає в себе один смартфон iPhone 11 Pro, п’ять чашок, п’ять екосумок, п’ять парасоль, п’ять світшотів. Розіграш відбудеться до 25 вересня. Детальніше про умови акції читайте на сайті.

Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил у період з 3.08.2020 р. до 16.09.2020 р. включно.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -igrov-986
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:31

ОНОВЛЮЙТЕ ГАРДЕРОБ З PREMIUM BANKING CREDIT AGRICOLE ТА VISA

Отримайте додаткову знижку до 10 % в Helen Marlen outlet.

Знижку додають до наявних акцій. При оплаті карткою Visa Platinum або Visa Infinite від Credit Agricole на сайті helen-marlen.com введіть промокод VISAPREMIUM або сплачуйте преміальною карткою у магазині.

Максимальна знижка з урахуванням усіх акцій не може перевищувати 40 %.

Пропозиція діє до 31 грудня.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... ta-vis-989
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:35

ПОЧНІТЬ ПОДОРОЖ З КОМФОРТОМ !

Завітайте до нової бізнес-зали у зоні міжнародних рейсів терміналу D аеропорту Бориспіль.

Для доступу платіть преміальною карткою Mastercard® від Credit Agricole на загальну суму не менше 6 000 грн.*

Детальніше про пропозицію можна дізнатися на www.mastercard.ua, у бота-помічника @MastercardUkraine у месенджері Facebook або у Вашого персонального менеджера.

* Щоб скористатися доступом до бізнес-залів, достатньо за останні 30 + 5 робочих днів до дати візиту в аеропорт (без урахування вихідних) розрахуватися карткою Mastercard World Elite та Mastercard Platinum на суму не менше 6000 грн. Перевірка не здійснюється протягом 30 днів з дати видачі картки.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... agrico-993
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