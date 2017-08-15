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Credit-Agricole

Акції від банку Credit-Agricole
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:10

ЗНИЖКА 15% НА ПОКУПКИ В ОНЛАЙН-МАГАЗИНІ IWOOT

Тримай круті знижки «на саме той» з карткою Mastercard від Credit Agricole.».

Період дії пропозиції: по 31 грудня 2020 р.

Наявність пропозиції – онлайн – замовлення зі всього світу.

Пропозиція для держателів карток Mastercard від Credit Agricole.

Як скористатися пропозицією:

Для отримання пропозиції просто введи код PRIVILEGE15 під час оформлення замовлення. Знижка врахується автоматично.
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... iwoot-1007
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:14

СТВОРЮЙТЕ УНІКАЛЬНІ СПОГАДИ НА ДВОХ

Час проведений зі своїм партнером особливий, а спільний чуттєвий досвід – безцінний.

Саме тому Premium banking Credit Agricole разом з Mastercard та театром uzahvati підготували для вас неймовірний подарунок в неочікуваному місці. Найбільша арена Східної Європи стане вашою сценою та глядацькою залою водночас.

Вигравайте сертифікат на виставу для двох STEREO театру від uzahvati, яка пройде під куполом НСК «Олімпійського».

Беріть участь в акції:

Реєструйтесь в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua
Платіть за покупки преміальною карткою Mastercard від Credit Agricole (Mastercard Platinum, Mastercard World Elite)
Витрачайте зароблені преміальні бали на участь у розіграші сертифікату на виставу STEREO від uzahvati
Акція діє з 30.08.2020 до 20.09.2020 року включно на всій території України, за винятком зони проведення ОСС і тимчасово окупованої території.

Місце проведення заходу – м. Київ, НСК «Олімпійський».
https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... redit-1013
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
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