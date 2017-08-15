Акції від банку Credit-Agricole

Час проведений зі своїм партнером особливий, а спільний чуттєвий досвід – безцінний.
Саме тому Premium banking Credit Agricole разом з Mastercard та театром uzahvati підготували для вас неймовірний подарунок в неочікуваному місці. Найбільша арена Східної Європи стане вашою сценою та глядацькою залою водночас.
Вигравайте сертифікат на виставу для двох STEREO театру від uzahvati, яка пройде під куполом НСК «Олімпійського».
Беріть участь в акції:
Реєструйтесь в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua Платіть за покупки преміальною карткою Mastercard від Credit Agricole (Mastercard Platinum, Mastercard World Elite) Витрачайте зароблені преміальні бали на участь у розіграші сертифікату на виставу STEREO від uzahvati Акція діє з 30.08.2020 до 20.09.2020 року включно на всій території України, за винятком зони проведення ОСС і тимчасово окупованої території.