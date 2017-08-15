Акції від банку Credit-Agricole

Час проведений зі своїм партнером особливий, а спільний чуттєвий досвід – безцінний.
Саме тому Premium banking Credit Agricole разом з Mastercard та театром uzahvati підготували для вас неймовірний подарунок в неочікуваному місці. Найбільша арена Східної Європи стане вашою сценою та глядацькою залою водночас.
Вигравайте сертифікат на виставу для двох STEREO театру від uzahvati, яка пройде під куполом НСК «Олімпійського».
Беріть участь в акції:
Реєструйтесь в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua Платіть за покупки преміальною карткою Mastercard від Credit Agricole (Mastercard Platinum, Mastercard World Elite) Витрачайте зароблені преміальні бали на участь у розіграші сертифікату на виставу STEREO від uzahvati Акція діє з 30.08.2020 до 20.09.2020 року включно на всій території України, за винятком зони проведення ОСС і тимчасово окупованої території.
Платіть карткою Mastercard від Credit Agricole та вигравайте круті сертифікати для шопінгу! З 19 жовтня по 15 листопада 2020 року для держателів карток Mastercard від Credit Agricole діє Акційна пропозиція «Персональна Чорна п’ятниця». Умови Акції: Сплачуйте за покупки дебетовою або кредитною карткою Mastercard від Credit Agricole на загальну суму від 1000 грн за 6 оплат в кожний з етапів Акції або 2000 грн за 12 оплат за весь період Акції та отримайте шанс виграти електроні сертифікати для шопінгу: Подарунковий фонд Акції: Розіграш 20 сертифікатів в інтернет-магазин Rozetka номіналом 2 000 грн кожний (після проведення кожного етапу Акції відбуватиметься розіграш 10 сертифікатів) серед клієнтів, які здійснили в будь-який з етапів Акції від 6 оплат карткою Mastercard від Credit Agricole на суму від 1000 грн. Розіграш 1 (одного) головного сертифікату Giftmall номіналом 20 000 грн,який відбудеться за результатами всіх етапів Акції серед клієнтів, які здійснили за весь Період Акції від 12 оплат карткою Mastercard від Credit Agricole на загальну суму від 2000 грн. Етапи Акції: 1) з 19.10.2020 до 01.11.2020 включно; 2) з 02.11.2020 до 15.11.2020 включно; Визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Сертифікатів відповідно до Правил Акції відбуватиметься шляхом випадкової комп’ютерної вибірки: не пізніше 06 листопада 2020 року – за перший Етап Акції; не пізніше 20 листопада 2020 року – за другий Етап Акції та фінал. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... ercar-1026