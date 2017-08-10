Акції від банку Credit-Agricole

Час проведений зі своїм партнером особливий, а спільний чуттєвий досвід – безцінний.
Саме тому Premium banking Credit Agricole разом з Mastercard та театром uzahvati підготували для вас неймовірний подарунок в неочікуваному місці. Найбільша арена Східної Європи стане вашою сценою та глядацькою залою водночас.
Вигравайте сертифікат на виставу для двох STEREO театру від uzahvati, яка пройде під куполом НСК «Олімпійського».
Беріть участь в акції:
Реєструйтесь в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua Платіть за покупки преміальною карткою Mastercard від Credit Agricole (Mastercard Platinum, Mastercard World Elite) Витрачайте зароблені преміальні бали на участь у розіграші сертифікату на виставу STEREO від uzahvati Акція діє з 30.08.2020 до 20.09.2020 року включно на всій території України, за винятком зони проведення ОСС і тимчасово окупованої території.
Платіть карткою Mastercard від Credit Agricole та вигравайте круті сертифікати для шопінгу! З 19 жовтня по 15 листопада 2020 року для держателів карток Mastercard від Credit Agricole діє Акційна пропозиція «Персональна Чорна п’ятниця». Умови Акції: Сплачуйте за покупки дебетовою або кредитною карткою Mastercard від Credit Agricole на загальну суму від 1000 грн за 6 оплат в кожний з етапів Акції або 2000 грн за 12 оплат за весь період Акції та отримайте шанс виграти електроні сертифікати для шопінгу: Подарунковий фонд Акції: Розіграш 20 сертифікатів в інтернет-магазин Rozetka номіналом 2 000 грн кожний (після проведення кожного етапу Акції відбуватиметься розіграш 10 сертифікатів) серед клієнтів, які здійснили в будь-який з етапів Акції від 6 оплат карткою Mastercard від Credit Agricole на суму від 1000 грн. Розіграш 1 (одного) головного сертифікату Giftmall номіналом 20 000 грн,який відбудеться за результатами всіх етапів Акції серед клієнтів, які здійснили за весь Період Акції від 12 оплат карткою Mastercard від Credit Agricole на загальну суму від 2000 грн. Етапи Акції: 1) з 19.10.2020 до 01.11.2020 включно; 2) з 02.11.2020 до 15.11.2020 включно; Визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Сертифікатів відповідно до Правил Акції відбуватиметься шляхом випадкової комп’ютерної вибірки: не пізніше 06 листопада 2020 року – за перший Етап Акції; не пізніше 20 листопада 2020 року – за другий Етап Акції та фінал. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... ercar-1026
На вас чекає найсмачніша пропозиція цієї осені! Обирайте «Подарунок-сюрприз» в категорії «Спеціальні пропозиції» та зустрічайте несподіванки від банку Credit Agricole та Програми винагород Mastercard.
Серед подарунків багато цікавинок для того, щоб відшукати нові смаки улюблених страв, надати яскравості вашому столу, та дещо для того, щоб здивувати справжніх гурманів. Від корисних та оригінальних аксесуарів для кухні, сертифікатів до популярних супермаркетів та ресторанів, – до зручної техніки, що стане у пригоді сучасним господарям.
Столик для сніданків або набір дизайнерських столових приборів, тостер або кавомолка, мультиварка або електрошашличниця, а також багато інших варіантів. Дізнайтесь, що дістанеться саме вам.
Щоб взяти участь в акції:
Завітайте до каталогу Програми винагород Mastercard та замовляйте «Подарунок-сюрприз» вартістю 2000 балів в категорії «Спеціальні пропозиції». Чекайте на сюрприз! Отримайте sms-повідомлення з назвою вашого подарунку. Акція триває з 20.10.2020 по 20.11.2020, або до закінчення подарунків. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -smak-1028
Кредит готівкою «Свобода», кредитна картка та встановлені кредитні ліміти на картки у рамках преміум-пакетів. Пакетні пропозиції «Smart», «Premium», «Sommelier», «Infinite», «Professionals»/«Professionals IT». Тарифні пакети для нових клієнтів юридичних осіб «Класік» та «Бізнес». Поспішайте, адже акція триває допоки подарунки є в наявності, але не довше ніж до 13 листопада 2020 р. Детальніше про її умови, зокрема перелік відділень банку, в яких діє акція, дізнайтеся у контакт-центрі Креді Агріколь 0 800 30 5555 (безкоштовно з усіх телефонів в Україні) або за посиланням.
Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військових операцій Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -dnya-1031
У період від 1 листопада 2020 р. до 30 січня 2021 р. у Креді Агріколь Банку діє акція «Вигравай 100 000 гривень за кредит готівкою». Акція проходить в три етапи, в кожному з яких клієнти банку, які оформили готівковий кредит «Свобода» на суму від 30 000 до 1 000 000 гривень, стають учасниками розіграшу грошової винагороди в 100 000 гривень. Загальний призовий фонд акції складає 300 000 гривень.
Визначення переможців відбувається шляхом випадкової вибірки на www.random.org згідно з наступним графіком:
Перший етап. Від 1 до 30 листопада 2020 р. Розіграш відбудеться до 20 грудня 2020 р. Другий етап. Від 1 до 31 грудня 2020 р. Розіграш відбудеться до 20 січня 2021 р. Третій етап. Від 1 до 30 січня 2021 р. Розіграш відбудеться до 20 лютого 2021 р. Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил у період з 1.11.2020 р. до 30.01.2021 р. включно. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... u-vid-1033
Креді Агріколь Банк розігрує дванадцять сертифікатів на пальне серед представників бізнесу, які в період з 2 листопада 2020 року до 28 лютого 2021 року включно відкриють поточний рахунок в банку. Кожен сертифікат дає право на отримання 500 літрів пального на вибір: А95 або дизельного пального у мережі АЗС OKKO. В акції приймають участь нові клієнти банку ─ фізичні особи-підприємці та юридичні особи, окрім представників великого та міжнародного корпоративного бізнесу.
Визначення переможців відбувається в чотири етапи шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org. На кожному етапі акції розігрується по три сертифікати на пальне:
Перший етап. З 2 до 30 листопада 2020 р. Розіграш 12 грудня. Другий етап. З 1 до 31 грудня 2020 р. Розіграш 12 січня. Третій етап. З 1 до 31 січня 2021 р. Розіграш 12 лютого. Четвертий етап. З 1 до 28 лютого 2021 р. Розіграш 12 березня. Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО у період з 2.11.2020 р. до 28.02.2021 р. включно. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... vajte-1035
Креді Агріколь підтримує захід «Більше Франції», який відбудеться в період з 5 по 11 грудня та запрошує всіх бажаючих відкрити для себе французьку продукцію по всій Україні. Захід організовує Франко-українська торгово-промислова палата. В рамках тижня «Більше Франції» на вас чекають майстер-класи, винні дегустації, фотовиставки, вигідні пропозиції і знижки на товари та послуги від близько 50 французьких брендів.
З нагоди Тижня Франції в Україні Креді Агріколь має ексклюзивну пропозицію для клієнтів. Клієнти, які оформлять кредитну картку «Наполеон» в період з 5 по 31 грудня 2020 року зніматимуть готівку в банкоматах без комісії до кінця січня 2021 року, а також безкоштовно здійснюватимуть перекази з картки на картку у Ibank. Бізнес-клієнти, які відкриють поточний рахунок у банку в період з 5 по 11 грудня 2020 року, безкоштовно отримають корпоративну картку Visa Business або Visa Platinum Business. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... nciyi-1047
Щоб Новорічні свята стали ще чарівнішими, встигніть додати їм барв та казкової атмосфери.
Різноманітні прикраси, елементи декору та інші різдвяні аксесуари – все це та багато іншого чекають на вас!
Щоб взяти участь у акції:
Розраховуйтесь карткою Mastercard від Crédit Agricole; Накопичуйте бали на свій бонусний рахунок; Обирайте чарівні подарунки для себе і близьких у новій категорії «Новорічний настрій» Пориньте в казку, разом із банком Crédit Agricole та Програмою винагород Mastercard.
01 Грудня 2020 З 12 по 15 грудня 2020 року у Credit Agricole діє акційна пропозиція для тих, хто в період Акції вперше зареєструється в новому мобільному додатку СА+ та зробіть мінімум одну з наступних операцій через СА+:
Переказ з картки на картку Оплата мобільного телефону Оплата комунальних платежів Відкриття вкладу (депозиту) Погашення кредиту Купівля чи продаж іноземної валюти Учасники акції, хто виконає умову Акції отримають шанс виграти новинку iPhone 12. Переможця визначать до 30 грудня 2020 року шляхом випадкової вибірки на http://www.random.org https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... jte-i-1051