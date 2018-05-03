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Помощь в получении
дивов Укрнафта

Помощь в получении дивов Укрнафта
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 01:08

Re: Помощь в получении дивов Укрнафта

И мне бы контакты юристов
jimmy_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:21

Не забудьте, что с 15.12.2017 вступил в силу новый хозяйственный процессуальный кодекс. Если кто-то будет использовать старую «болванку»-поменяйте номера статей.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:30

Serhiy_Y
плюс, проверить наличие в исковом данных согласно новых требований по п.п.2), 9), 10) ч.3 ст.162 нового кодекса
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:51

просьба

St/2 можно мне оба варианта в личку прислать( контакты и шаблоны)?
klikandrey
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 05:40

klikandrey
Сроки вышли
St/2
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  #<12
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