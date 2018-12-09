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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 гру, 2017 01:08
Re: Помощь в получении дивов Укрнафта
И мне бы контакты юристов
Додано: Чет 21 гру, 2017 19:21
Не забудьте, что с 15.12.2017 вступил в силу новый хозяйственный процессуальный кодекс. Если кто-то будет использовать старую «болванку»-поменяйте номера статей.
Додано: Чет 21 гру, 2017 19:30
Serhiy_Y
плюс, проверить наличие в исковом данных согласно новых требований по п.п.2), 9), 10) ч.3 ст.162 нового кодекса
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:51
просьба
St/2 можно мне оба варианта в личку прислать( контакты и шаблоны)?
Додано: Сер 05 вер, 2018 09:46
исполнительная
все еще надеемся и ждем исполнения, в исполнение приняли 03.07.2018 г есть еще ожидающие ?
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:54
Отримати дивіденди Укрнафта
St/2 Допоможіть отримати дивіденди.
Укрнафта обіцяла в переписці сплатити за 2007 - 2010 роки ще по спадщині. Написали щоб чекав, що мені повідомлять, але так до цього часу і не повідомили. За 2011-2014 роки нараховували, сплатили державі податки, але мені також не повідомляли і дивіденди не сплатили. А зараз, на мій запит написали, що термін сплати сплив і я сам повинен був постійно перевіряти чи не нараховували мені щось. Але звідки мені було знати, як я чайник?
Чи можна надіятись на якісь дивіденди, якщо я тільки зараз узнав, що Укрнафта нікому нічого не сплачує, а тільки через суд. І що про свої дивіденди я мав сам турбуватись, шукати інформацію і вчасно подавати в суд. Чи могли б Ви порадити юриста, чи насправді вже нічого не можна отримати? Буду дуже вдячний за любу відповідь, бо зберігач - Укрнафтогаз постійно потребує гроші за зберігання акцій з яких ніякого зиску, крім головної болі.
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