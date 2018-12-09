Помощь в получении дивов Укрнафта

Додано: Пон 10 гру, 2018 11:54

St/2 Допоможіть отримати дивіденди.

Укрнафта обіцяла в переписці сплатити за 2007 - 2010 роки ще по спадщині. Написали щоб чекав, що мені повідомлять, але так до цього часу і не повідомили. За 2011-2014 роки нараховували, сплатили державі податки, але мені також не повідомляли і дивіденди не сплатили. А зараз, на мій запит написали, що термін сплати сплив і я сам повинен був постійно перевіряти чи не нараховували мені щось. Але звідки мені було знати, як я чайник?

Чи можна надіятись на якісь дивіденди, якщо я тільки зараз узнав, що Укрнафта нікому нічого не сплачує, а тільки через суд. І що про свої дивіденди я мав сам турбуватись, шукати інформацію і вчасно подавати в суд. Чи могли б Ви порадити юриста, чи насправді вже нічого не можна отримати? Буду дуже вдячний за любу відповідь, бо зберігач - Укрнафтогаз постійно потребує гроші за зберігання акцій з яких ніякого зиску, крім головної болі.