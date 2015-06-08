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будівництва (привтаний житловий бу

Страхування незавершеного будівництва (привтаний житловий бу
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 17:25

Страхування незавершеного будівництва (привтаний житловий бу

Підкажіть хто знає, чи є страхова компанія, яка займається страхуванням обєкта незавершеного будівництва (приватний житловий будинок).
Відомості про обєкт внесено в Реєстр прав власності на нерухоме майно саме як незавершене будівництво.
Чи можливо застрахувати такий обєкт від протиправних дій третіх осіб?

Досвід спілкування з УСГ і АСКА негативний, відповідних програм вони не мають.
Дякую
oleh_mj
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 08:29

Re: Страхування незавершеного будівництва (привтаний житлови

якщо він не зданий в експлуатацію - то ніяк
samvexler
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:43

  oleh_mj написав:Підкажіть хто знає, чи є страхова компанія, яка займається страхуванням обєкта незавершеного будівництва (приватний житловий будинок).
Відомості про обєкт внесено в Реєстр прав власності на нерухоме майно саме як незавершене будівництво.
Чи можливо застрахувати такий обєкт від протиправних дій третіх осіб?

Досвід спілкування з УСГ і АСКА негативний, відповідних програм вони не мають.
Дякую

Если планы здания меняются в среднесрочной перспективе, пожалуйста, уведомите свою страховую компанию, чтобы убедиться, что пересмотренная стоимость завершенной конструкции учтена, чтобы избежать штрафов за совместное страхование.
Kasey00
 
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